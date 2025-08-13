CANAL RCN
Colombia

Entre la fe y el dolor: el papel de María Claudia Tarazona en la batalla de Miguel Uribe

María Claudia fue el rostro sereno de una familia golpeada por la tragedia y convocó al país entero a unirse en plegaria, pidiendo cada día un milagro: la recuperación de Miguel.

Foto: Instagram @maclaudiat

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
08:18 a. m.
En medio del dolor por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ha sido imposible no destacar la fortaleza de su esposa, María Claudia Tarazona.

El papel de María Claudia Tarazona

Desde el atentado del pasado 7 de junio, permaneció día y noche a su lado en la clínica, acompañándolo con oraciones y cantos, aferrada a la fe y sin perder la esperanza.

María Claudia fue el rostro sereno de una familia golpeada por la tragedia. Convocó al país entero a unirse en plegaria, pidiendo cada día un milagro: ‘hagamos una oración masiva, el amor lo mantiene vivo’, decía, convencida de que Miguel saldría adelante.

A pesar de la incertidumbre, nunca preguntó por pronósticos médicos, sino que, por el contrario, eligió vivir cada día con amor y esperanza.

Tras su fallecimiento, la valentía de María Claudia se reflejó en su promesa pública de cuidar a su hijo Alejandro y mantener vivo el legado de su esposo: un ejemplo de amor incondicional, resiliencia y fe que ha conmovido al país entero.

Mientras Miguel luchaba incansablemente por vencer la muerte, su esposa, fue el faro en su hogar, para sus hijas, su hijo para Alejandro y le pidió siempre a dios la oportunidad de seguir juntos.

“Dios cógelos fuertes que sus manos nunca se vuelvan a separar. Oremos todos juntos por el milagro de la recuperación de Miguel, para que Alejandro pueda crecer al lado de su papá”, indicó María Claudia en un mensaje.

Fe y amor: el proceso de María Claudia Tarazona tras el atentado a Miguel Uribe

Esa esperanza siguió hasta los últimos días de su vida y el reciente diagnóstico médico, cuando el pasado sábado, Miguel sufrió una hemorragia en el sistema nervioso central, María Claudia convocó un rosario para la sanación del senador.

Sin embargo, aunque ella pedía orar por Miguel, Dios tenía otros planes y a la 1:56 de la mañana lo llamó a su presencia. “Nuestro amor trasciende este plano físico. Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, escribió Tarazona en sus redes sociales.

Desde entonces, María Claudia desde entonces le ha vuelto a mostrar al país, su cara más valiente, su capacidad de unión en medio del profundo dolor, pero, sobre todo, esa fe en la que espera Dios la sostenga en medio de la prueba más difícil de su vida.

