Los pagos detrás del atentado a Miguel Uribe: la millonaria suma que ofrecieron por su asesinato

El intento de magnicidio contra el precandidato presidencial Miguel Uribe sigue revelando una red criminal donde los pagos, la traición y la muerte eran parte de un plan ya diseñado.

Noticias RCN tuvo acceso exclusivo a los testimonios de dos personas clave en el caso, quienes detallaron no solo cómo se planeó el ataque, sino también cómo los autores materiales fueron utilizados como piezas descartables.

¿Cuánto pagaron por asesinar a Miguel Uribe?

Desde el atentado contra Miguel Uribe, la Fiscalía y la Policía han capturado a varios de los involucrados, y ahora, con los interrogatorios de Katherine Andrea Martínez y Carlos Eduardo Mora, han salido a la luz aspectos fundamentales del caso: el precio del crimen, los métodos de reclutamiento y el plan para desaparecer a los implicados una vez cometido el asesinato.

Uno de los relatos más reveladores es el de Mora, conductor del Chevrolet Spark gris que transportó el día del atentado a alias El Costeño (Elder José Arteaga), a Katherine Martínez y al menor que disparó contra el senador. En su testimonio, Mora asegura que escuchó con claridad la conversación entre El Costeño y el sicario adolescente:

En el camino, El Costeño le decía al chino que ya iban a llegar al punto, que tenía que matar a alguien, le dijo que le iba a pagar 20 millones por matarlo. Íbamos hacia el parque para que viera cómo era el punto.

Pero según la Fiscalía, ese valor era solo una fracción del verdadero presupuesto del crimen.

Katherine Andrea Martínez reveló que a ella le ofrecieron 10 millones por transportar el arma, y que si el senador sobrevivía, el pago sería apenas de 600 mil pesos.

Habíamos acordado 10 millones, pagaderos cuando el senador estuviera muerto. Si no se moría, me iba a pagar solo 600 mil pesos. Me dijo que no me podía pagar todavía porque la vuelta no se había hecho.

No obstante, según lo relatado por alias Andrea, en su interrogatorio, el presupuesto para el crimen era mucho más alto.

Él me dijo que necesitaba un menor suicida, que para esta vuelta estaban pagando unos 700 millones. Me pidió que ofreciera entre 100 y 150 millones, que solo tenía que disparar y entregarse a la policía. Me dijo que mejor si tenía antecedentes o no tenía padres.

Todos los involucrados en el atentado de Miguel Uribe iba a ser asesinados

Lo más grave, sin embargo, es que Katherine también denunció que tenían planeado eliminar a todos los que participaron del atentado.

Al menor sicario lo dejaría morir en un presunto cruce de disparos con los escoltas del senador. A ella la envió engañada a Florencia, Caquetá, con la promesa de protección, y al conductor del Spark, Carlos Mora, pensaban asesinarlo directamente para eliminar testigos.

Dijeron que iban a mandar al venezolano a vender el carro y que luego lo mataban. Dijeron que necesitaban acabar con la cola. Que primero iba a ser el venezolano del Spark Gris y luego el menor de edad. Yo le pregunté que por qué iban a matar al del Spark Gris y me dijo que él ya tenía antecedentes con él, que era muy chismoso y que soltaba la ley.

Carlos Mora, por su parte, aseguró que no recibió ningún pago por su rol como conductor, y que incluso continuó con su vida laboral normal hasta el momento de su captura.

Por esta vuelta no me dieron ni un peso, no me pagaron nada. Yo sigo trabajando normal hasta el día de hoy que estoy aquí contando lo que sé.

A medida que avanzan las investigaciones, la Fiscalía continúa buscando a alias El Chipi y a Elder Arteaga, prófugos de la justicia.

Mientras tanto, los testimonios han dejado al descubierto no solo el intento de asesinato de un líder político, sino una red de reclutamiento y eliminación interna, donde los ejecutores eran usados y descartados como simples piezas reemplazables.