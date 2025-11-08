Miguel Uribe: el amoroso mensaje que le deseó María Claudia Tarazona, su esposa, en su último cumpleaños

Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial, falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto de 2025.

En un comunicado de prensa que fue publicado a las 6:15 de la mañana, la Fundación Santa Fe indicó que a pesar del trabajo incansable de los especialistas, Miguel no pudo seguir resistiendo y se quedó sin signos vitales.

"La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 1:56 de la madrugada de hoy", se inició referenciando en el comunicado de la entidad hospitalaria.

"A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor", se concluyó.

Miguel Uribe fue víctima de un cruel atentado el pasado 7 de junio de 2025, en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Ese día, el precandidato presidencial se encontraba en el parque El Golfito exponiendo sus ideas y recibió tres impactos de bala que ingresaron en su cabeza y una de sus piernas.

A lo largo de sus 39 años, Miguel Uribe se caracterizó por ser un hombre arraigado a la política y al deseo de que en Colombia reinara la paz y las oportunidades, pero también fue muy reconocido por la historia de amor que construyó con María Claudia Tarazona, la mamá de sus hijos.

En las redes sociales, la pareja siempre se expresó su amor y se demostró un apoyo incondicional. Por lo tanto, uno de los últimos mensajes más recordados fue el que María Claudia Tarazona le escribió a Miguel Uribe el 28 de enero de 2025, en su último cumpleaños.

Este fue el conmovedor mensaje que María Claudia Tarazona le dedicó a Miguel Uribe en su último cumpleaños

En el cumpleaños 39 de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, su esposa, publicó una foto en la que apareció sonriente abrazándolo y le recordó que se sentía orgullosa de compartir la vida con él.

"Amor, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por ser el mejor papá y el mejor esposo. Gracias por tu entrega a nuestro país y por luchar todos los días para que Colombia sea el lugar que nuestros hijos y todos los colombianos necesitan. Te amo", escribió María Claudia Tarazona en esa oportunidad.

Este fue el mensaje de último adiós que le dedicó María Claudia Tarazona a Miguel Uribe, su esposo

Tras el fallecimiento de Miguel Uribe en la Fundación Santa Fe, María Claudia Tarazona, que estuvo escribiendo múltiples mensajes de aliento durante la batalla médica, realizó un desgarrador post en Instagram.

"Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas y el mejor para Alejandro. Pido a Dios que me muestre el camino para aprender a vivir sin ti", inició escribiendo la esposa de Miguel Uribe.

"Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa cuando nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", añadió.