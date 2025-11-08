Tres días de duelo en Bogotá por muerte de Miguel Uribe: ¿qué significa este decreto?
La Alcaldía de Bogotá decretó tres días de duelo por la muerte de Miguel Uribe. Acá le contamos de qué se trata la decisión.
03:10 p. m.
La capital del país amaneció de luto este lunes, luego de que el alcalde Carlos Fernando Galán decretara tres días de duelo oficial por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. El dirigente político no logró recuperarse de las graves heridas sufridas en un atentado perpetrado hace dos meses, pese a las múltiples intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido.
Con este anuncio, la administración distrital busca rendir un homenaje póstumo a quien, durante años, ocupó un lugar destacado en la política nacional y en el debate sobre el futuro de Bogotá.
Un gesto simbólico que une a la ciudad
El decreto establece que, durante los próximos tres días, las banderas de la ciudad ondearán a media asta en todos los edificios públicos y monumentos de la capital. Esta medida, habitual en circunstancias de duelo institucional, tiene un profundo significado: reconocer la contribución de Miguel Uribe y brindar un espacio para que los ciudadanos expresen su respeto y solidaridad.
Galán destacó que la declaratoria trasciende las diferencias políticas y pretende unir a los bogotanos en un momento de dolor colectivo. En paralelo, se invitó a instituciones, colegios y entidades privadas a sumarse con actos simbólicos como minutos de silencio o ceremonias conmemorativas.
Acciones y significado de los tres días de duelo
Durante el período decretado, se suspenderán actividades festivas y eventos públicos de carácter masivo organizados por el Distrito. Algunos actos culturales se adaptarán para incluir espacios de reflexión, y se habilitarán puntos de condolencias para que los ciudadanos dejen mensajes a la familia del senador.
Los días de duelo están lejos de ser días cívicos o festivos para los habitantes de la capital de la República.
Para los bogotanos, esta pausa oficial es también una oportunidad de recordar el trabajo y las posturas políticas de Uribe, así como su compromiso con la capital. El duelo no solo se traduce en banderas a media asta, sino en un llamado a la memoria y al respeto, buscando que su legado político y humano no se pierda en el tiempo.