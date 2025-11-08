CANAL RCN
Así reaccionó Juanes tras la muerte de Miguel Uribe: le hizo un llamado urgente al país

Miguel Uribe falleció este 11 de agosto de 2025, tras batallar durante más de dos meses en la Fundación Santa Fe.

Foto: @migueluribet y @juanes en Instagram.

agosto 11 de 2025
02:47 p. m.
Este 11 de agosto de 2025, la Fundación Santa Fe, sobre las 6:15 de la mañana, confirmó la muerte de Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial que fue víctima de un atentado con arma de fuego el pasado 7 de junio.

Miguel permaneció en la institución médica durante más de dos meses tras recibir impactos de bala en su cabeza y en una de sus piernas. Además, los especialistas siempre informaron que su estado era de la mayor gravedad y que su pronóstico era reservado.

El pasado 9 de agosto de 2025, la Fundación Santa Fe, a través de un comunicado de prensa, hizo énfasis en que el estado de Miguel Uribe se encontraba en una condición crítica debido a una hemorragia en el sistema nervioso central.

Adicionalmente, detallaron que los especialistas estaban realizándole varios procedimientos quirúrgicos para estabilizarlo y que el monitoreo neurológico era permanente.

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos médicos, el corazón de Miguel Uribe dejó de latir en la madrugada de este 11 de agosto de 2025 y Colombia se encuentra de luto.

En medio de esa difícil situación, Juanes, uno de los cantantes más reconocidos e importantes del país, no solo lamentó la muerte del precandidato presidencial, sino que hizo un importante llamado para que cese la violencia.

Así fue la reacción de Juanes, uno de los cantantes más importantes de Colombia, tras la muerte de Miguel Uribe

Luego de que la Fundación Santa Fe confirmó la muerte de Miguel Uribe, Juanes escribió un sentido mensaje en sus redes sociales.

"Que la partida de Miguel Uribe Turbay sea un llamado urgente a despertar la conciencia de nuestra amada Colombia. Sentido pésame a su familia y amigos", escribió el famoso artista.

¿Cómo serán las exequias de Miguel Uribe Turbay tras su muerte?

El cuerpo de Miguel Uribe llegará al Capitolio Nacional en la tarde de este 11 de agosto y estará en cámara ardiente para que sus familiares, amigos, conocidos y la población en general pueda darle el último adiós.

En principio, durante este lunes, solo podrán ingresar al Congreso sus seres más allegados y a partir del martes 12 de agosto se habilitará la entrada para la ciudadanía.

Posteriormente, el miércoles 13 de agosto, sobre las 12:00 del mediodía, será la misa de exequias en la Catedral Primada y, finalmente, el cuerpo de Miguel Uribe será llevado al Cementerio Central, en Bogotá.

 

