Crisis interna sacude al Centro Democrático: Miguel Uribe Londoño denunció “vetos y conductas antiéticas”

El Centro Democrático atraviesa una grave crisis que ha dejado al descubierto la fractura entre sus principales figuras.

A menos de tres semanas de vencerse el plazo para escoger al candidato único mediante una encuesta, el proceso se encuentra detenido por falta de consenso entre las campañas y por las acusaciones que ahora pesan sobre la dirección del partido.

¿Qué está pasando con el Centro Democrático?

Todo se agravó tras la reunión del miércoles, convocada para avanzar en la selección de la firma encuestadora que definiría quién representará al partido en las próximas elecciones.

Lo que debía ser un encuentro técnico terminó en un enfrentamiento directo entre los representantes de los precandidatos.

La tensión fue tal que los compromisarios decidieron levantarse de la mesa, dejando el proceso prácticamente paralizado.

La carta de Miguel Uribe Londoño

Un día después, el senador Miguel Uribe Londoño hizo pública una carta dirigida al director del partido, Gabriel Vallejo, en la que denunció supuestas irregularidades y comportamientos poco éticos dentro de la colectividad.

En su texto, Uribe señaló:

Ayer se me acusó directamente de antiético. Se insinuó que tengo acuerdos poco transparentes con el candidato Pinzón. Se atacó a mi equipo de trabajo en un acto de xenofobia. He sido absolutamente respetuoso frente a ataques de toda índole que ya venía recibiendo mi hijo Miguel hace un año y medio.

En este sentido, este documento no solo expuso la desconfianza que rodea el proceso interno, sino que reveló los enfrentamientos personales entre los precandidatos y la dirección.

Seguido de esto, en el cierre de la carta, exigió:

Le exijo que revele al expresidente Álvaro Uribe la totalidad de la grabación de la reunión de anoche.

Este mensaje fue interpretado como un reclamo directo por transparencia y como una advertencia sobre el manejo que estaría teniendo la dirección del partido en medio de un proceso que, hasta el momento, no avanza.