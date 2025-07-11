CANAL RCN
Colombia Video

Crisis interna sacude al Centro Democrático: Miguel Uribe Londoño denunció “vetos y conductas antiéticas”

A días del plazo para definir su candidato único, el partido se enfrenta a fuertes divisiones y una carta que deja mucho que pensar.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
08:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Centro Democrático atraviesa una grave crisis que ha dejado al descubierto la fractura entre sus principales figuras.

Hijo asesinó a su madre con un destornillador tras una violenta discusión en Villamaría, Caldas
RELACIONADO

Hijo asesinó a su madre con un destornillador tras una violenta discusión en Villamaría, Caldas

A menos de tres semanas de vencerse el plazo para escoger al candidato único mediante una encuesta, el proceso se encuentra detenido por falta de consenso entre las campañas y por las acusaciones que ahora pesan sobre la dirección del partido.

¿Qué está pasando con el Centro Democrático?

Todo se agravó tras la reunión del miércoles, convocada para avanzar en la selección de la firma encuestadora que definiría quién representará al partido en las próximas elecciones.

Lo que debía ser un encuentro técnico terminó en un enfrentamiento directo entre los representantes de los precandidatos.

La tensión fue tal que los compromisarios decidieron levantarse de la mesa, dejando el proceso prácticamente paralizado.

La carta de Miguel Uribe Londoño

Un día después, el senador Miguel Uribe Londoño hizo pública una carta dirigida al director del partido, Gabriel Vallejo, en la que denunció supuestas irregularidades y comportamientos poco éticos dentro de la colectividad.

Crisis en el Centro Democrático
Crisis en el Centro Democrático
Centro Democrático celebra absolución de Uribe ¿Será candidato al Senado?
RELACIONADO

Centro Democrático celebra absolución de Uribe ¿Será candidato al Senado?

En su texto, Uribe señaló:

Ayer se me acusó directamente de antiético. Se insinuó que tengo acuerdos poco transparentes con el candidato Pinzón. Se atacó a mi equipo de trabajo en un acto de xenofobia. He sido absolutamente respetuoso frente a ataques de toda índole que ya venía recibiendo mi hijo Miguel hace un año y medio.

En este sentido, este documento no solo expuso la desconfianza que rodea el proceso interno, sino que reveló los enfrentamientos personales entre los precandidatos y la dirección.

Seguido de esto, en el cierre de la carta, exigió:

Le exijo que revele al expresidente Álvaro Uribe la totalidad de la grabación de la reunión de anoche.

Este mensaje fue interpretado como un reclamo directo por transparencia y como una advertencia sobre el manejo que estaría teniendo la dirección del partido en medio de un proceso que, hasta el momento, no avanza.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valle del Cauca

Solo falta la firma del presidente Petro para dar luz verde al Tren de Cercanías: tiene hasta este 7 de noviembre

Asesinatos en Colombia

Hijo asesinó a su madre con un destornillador tras una violenta discusión en Villamaría, Caldas

Temblor en Colombia

¿Los sintió? ¡Tembló en Colombia HOY 7 de noviembre de 2025!

Otras Noticias

Trabajo

Atentos empleados: Ley da luz verde para que se haga importante descuento por incapacidad

Normativa señala los casos en que la empresa ya no está obligada a pagar el 100 % del salario.

Deportivo Pereira

Deportivo Pereira y nuevo rifirrafe con el plantel profesional, mientras los juveniles juegan

A través de un comunicado oficial, el cuadro 'Matecaña' informó que se cumplieron los pagos, pero los jugadores salieron a desmentirlo.

Redes sociales

La emotiva reacción de Karina García cuando le mencionaron a Altafulla: ¡casi rompe en llanto!

Estados Unidos

Murió reconocido científico que ayudó a descubrir la estructura del ADN

Cuidado personal

Cuatro hábitos que podrían estar detrás de la insuficiencia cardíaca, según especialista