Centro Democrático le pidió a Andrés Guerra ser cabeza de lista a la Cámara por Antioquia

El Centro Democrático, a la cabeza del director Gabriel Vallejo, le pidió al senador Andrés Guerra, quien estuvo en la baraja de precandidatos presidenciales, ser la cabeza de lista de los representantes a la Cámara por Antioquia.

El partido destacó que durante su etapa como senador, ha tenido una lealtad incuestionable con el uribismo y Antioquia. “Su trayectoria, dos batallas a la Gobernación enfrentando a dirigentes, su llegada al Senado de la República y su reciente participación como precandidato presidencial, es testimonio de un liderazgo construido con esfuerzo, coherencia y convicción”.

Andrés Guerra es senador: ¿Aceptará?

A través de un documento, el Centro Democrático sostuvo que, de cara a la época electoral, se viene un proceso decisivo en la historia de Antioquia. Por eso, se busca consolidar al partido como la fuerza más importante con mínimo siete curules en la Cámara de Representantes.

Este desafío nos exige presentar a los antioqueños un liderazgo capaz de inspirar, unir y jalonar una votación sólida para defender los principios que representamos.

La respuesta de Guerra: “Agradecido”

“Reconociendo su autoridad moral, arraigo regional, voz firme y carácter genuinamente guerrero, queremos solicitarle que acepte encabezar la lista del Centro Democrático a la Cámara por Antioquia”, fue el mensaje del partido a Guerra.

Para el CD, no hay una persona más idónea para asumir el reto: “Representa los valores que dieron origen a nuestro proyecto político, la seguridad democrática, el orden institucional, la defensa de la libertad, el amor por Antioquia y la capacidad de dar batallas difíciles con gallardía”.

Guerra ha sido determinante en el Senado, por lo que se quiere eso mismo, pero en la lista del otro órgano legislativo. A través de X, el parlamentario se pronunció: “Cartas que llegan. Agradecido. Hablaremos con el corazón”.