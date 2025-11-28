CANAL RCN
Colombia

Centro Democrático le pidió a Andrés Guerra ser cabeza de lista a la Cámara por Antioquia

Guerra ha ejercido como senador. El partido lo quiere como cabeza de lista.

Andrés Guerra.
Andrés Guerra. Foto: Senado.

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
11:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Centro Democrático, a la cabeza del director Gabriel Vallejo, le pidió al senador Andrés Guerra, quien estuvo en la baraja de precandidatos presidenciales, ser la cabeza de lista de los representantes a la Cámara por Antioquia.

Centro Democrático ya tiene firma encuestadora para elegir a sus candidatos para la consulta de marzo
RELACIONADO

Centro Democrático ya tiene firma encuestadora para elegir a sus candidatos para la consulta de marzo

El partido destacó que durante su etapa como senador, ha tenido una lealtad incuestionable con el uribismo y Antioquia. “Su trayectoria, dos batallas a la Gobernación enfrentando a dirigentes, su llegada al Senado de la República y su reciente participación como precandidato presidencial, es testimonio de un liderazgo construido con esfuerzo, coherencia y convicción”.

Andrés Guerra es senador: ¿Aceptará?

A través de un documento, el Centro Democrático sostuvo que, de cara a la época electoral, se viene un proceso decisivo en la historia de Antioquia. Por eso, se busca consolidar al partido como la fuerza más importante con mínimo siete curules en la Cámara de Representantes.

Este desafío nos exige presentar a los antioqueños un liderazgo capaz de inspirar, unir y jalonar una votación sólida para defender los principios que representamos.

La respuesta de Guerra: “Agradecido”

“Reconociendo su autoridad moral, arraigo regional, voz firme y carácter genuinamente guerrero, queremos solicitarle que acepte encabezar la lista del Centro Democrático a la Cámara por Antioquia”, fue el mensaje del partido a Guerra.

Alerta en el Senado por proyecto que permitiría al presidente reintegrar oficiales retirados de la Policía
RELACIONADO

Alerta en el Senado por proyecto que permitiría al presidente reintegrar oficiales retirados de la Policía

Para el CD, no hay una persona más idónea para asumir el reto: “Representa los valores que dieron origen a nuestro proyecto político, la seguridad democrática, el orden institucional, la defensa de la libertad, el amor por Antioquia y la capacidad de dar batallas difíciles con gallardía”.

Guerra ha sido determinante en el Senado, por lo que se quiere eso mismo, pero en la lista del otro órgano legislativo. A través de X, el parlamentario se pronunció: “Cartas que llegan. Agradecido. Hablaremos con el corazón”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Por eventos masivos durante el fin de semana, Bogotá anuncia medidas temporales de movilidad

Centro Democrático

Centro Democrático ya tiene firma encuestadora para elegir a sus candidatos para la consulta de marzo

Comercio

Black Friday: Recomendaciones de seguridad para compras online y evitar el fraude

Otras Noticias

Comercio

Bogotá extiende horarios y lanza el fin de semana más fuerte del año: así arranca el Black Friday

Fenalco anticipa que hasta una cuarta parte de todas las compras de diciembre se moverán entre este viernes, el fin de semana y el Cyberlunes.

Artistas

Verónica Orozco reveló si tendría dos matrimonios al mismo tiempo como en Simplemente Alicia

La contundente respuesta de Verónica Orozco ante la idea de casarse dos veces al mismo tiempo. ¿Lo haría?

Invima

Invima ordena el retiro inmediato de un tratamiento para el cabello usado por colombianas

Mundial de fútbol

Irán se fue de frente contra Trump y abandona el sorteo del Mundial 2026: ¿Por qué?

Donald Trump

Trump anuncia que suspenderá “la migración desde países del tercer mundo” permanentemente