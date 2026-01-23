Miguel Uribe anuncia que volverá a la arena política tras ser apartado de la consulta del Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial por el Centro Democrático hasta diciembre del año pasado y padre del senador asesinado en campaña Miguel Uribe Turbay, anunció en la tarde del viernes, 23 de enero, que volverá a la “arena política”.

En una carta dirigida a la Convención Nacional del Centro Democrático, expresó su descontento por el “maltrato recibido” al ser expulsado de la consulta interna del partido, según dijo “siendo el candidato que punteaba en las encuestas”.

Además, lamentó que la muerte de Miguel no pareciera tener trascendencia en el partido, por el que fue cabeza al Senado, y la manera en la que terminaron las cosas con el expresidente Álvaro Uribe Vélez:

“Le entregué al expresidente Álvaro Uribe las banderas de mi hijo para que juntos honráramos su legado; lamento no poderlo hacer en su partido”.

¿Por qué el Centro Democrático apartó del proceso a Miguel Uribe Londoño?

El 1 de diciembre de 2025, el Centro Democrático informó que apartaría del proceso de consulta al precandidato Miguel Uribe Londoño, debido a que habría tomado la decisión de renunciar al partido y respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella.

Uribe Londoño, en redes sociales, desmintió "categóricamente” haber “renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido” y comentó que “nadie, absolutamente nadie” podría decir lo contrario.

Entonces, tachó de "inaceptable” lo ocurrido y dijo que continuaría en firme su “aspiración”, porque: “Como ya lo afirmé, no renuncio ni me renuncian".

El partido, sin embargo, presentó el mismo día el método con el que definiría a su candidato a las presidenciales del 2026 y el 15 de diciembre presentó a Paloma Valencia como candidata única, tras imponerse en una encuesta interna del partido.

Su presidente, Gabriel Vallejo, comentó que escoger a Valencia representaba “un paso decisivo para la colectividad, que apuesta por una líder con experiencia, carácter y una visión clara de país”.