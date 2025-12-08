CANAL RCN
Colombia

¡Proponen que nuevo estadio de Bogotá se llame Miguel Uribe Turbay!

En el Concejo de Bogotá presentaron una propuesta para que el nuevo estadio de la ciudad lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay como homenaje póstumo.

Miguel Uribe, estadio El Campín
Foto: Sencia y Senado

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
01:07 p. m.
Bogotá y Colombia siguen conmocionadas tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, confirmada el pasado lunes 11 de agosto por la Fundación Santa Fe.

Este martes, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, anunció que el Salón Elíptico del Congreso permanecerá abierto para que ciudadanos y colegas puedan rendirle un último homenaje.

En medio de las expresiones de duelo, una propuesta surgida en el Concejo de Bogotá ha generado conversación y reacciones en redes sociales.

La propuesta del Concejo de Bogotá

La propuesta consistió en que el nuevo Estadio de fútbol de la ciudad llevara el nombre de Miguel Uribe Turbay. Esta la hizo el concejal Emel Rojas, quien presentó la idea durante una sesión plenaria, señalando que el legado del político debería trascender más allá de la política y ser recordado también en escenarios deportivos.

“Podríamos pensar también que ese estadio, ese nuevo estadio, lleve el nombre de Miguel Uribe”, expresó Rojas, haciendo referencia al proyecto de la Alcaldía para reemplazar al actual Nemesio Camacho El Campín.

El cabildante explicó que, aunque existen contratos vigentes y trámites legales que cumplir, sería un gesto para reconocer el compromiso de Uribe con la ciudad.

El argumento de Emel Rojas

Rojas recordó que Miguel Uribe “no solamente fue amigo, fue colega… Miguel es una persona que no solamente es bogotano, quiso Bogotá, trabajó en Bogotá, fue barrio a barrio”.

Según el concejal, el deporte podría ser una vía para mantener viva la memoria de quien fuera senador y exsecretario de Gobierno de la capital.

Cabe recordar que esta propuesta llega luego de que La concesión Sencia y el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) anunciaron que el nuevo escenario se construirá al lado del actual Nemesio Camacho El Campín, el cual será demolido una vez se inaugura el nuevo escenario.

