La UE hizo un contundente llamado a Colombia tras el asesinato de Miguel Uribe

Las autoridades europeas siguen expresando su consternación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay en Colombia.

La Unión Europea, a través del portavoz de la alta representante para asuntos externos, Kaja Kallas, expresó su solidaridad con la familia del senador asesinado en un evento de campaña y con el país que vive sumido en la violencia.

En vista de la compleja situación de Colombia, la UE hizo un llamado vehemente a las autoridades para que localicen, identifiquen a los responsables e instigadores del crimen de Uribe Turbay y los lleven a responder ante la justicia.

Al mismo tiempo, pidieron protección a los dirigentes políticos y a los líderes de opinión en Colombia.

La Unión Europea expresa sus más profundas condolencias y solidaridad a la familia y a los seres queridos del senador Miguel Uribe Turbay y al pueblo colombiano.

El llamado de la UE a Colombia por caso Miguel Uribe

La Unión Europea, a través de su servicio de acción exterior, instó a que los dirigentes políticos en Colombia rechacen la polarización y el discurso de odio.

“Es importante que las autoridades colombianas continúen sus esfuerzos para identificar y llevar rápidamente a la justicia, a los instigadores y a todos los responsables del atentado del 7 de junio que causó la muerte del senador Uribe y fortalezcan la protección de todos los candidatos políticos y figuras públicas”, dice el texto.

Hacemos un llamado a todos los actores políticos y públicos del país a rechazar la polarización política y el discurso de odio, incluso suscribiéndose a la iniciativa de la Defensoría del Pueblo.

España e Italia se unen al duelo de Colombia por crimen de Miguel Uribe

En España, el gobierno de Pedro Sánchez, y en Italia, el gobierno de Giorgia Meloni lamentaron el fallecimiento del senador; mientras que, por otro lado, partidos políticos, exigieron a las autoridades colombianas que el magnicidio no quede impune.

El gobierno de España se pronunció a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores: