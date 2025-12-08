Uribe y Santos protagonizan nuevo cruce en redes sociales

La confrontación histórica entre los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que un intercambio de mensajes en la red social X derivara en fuertes acusaciones.

El episodio comenzó con una publicación de Santos, quien escribió:

Expresidente Uribe, lo invito a dejar atrás el odio. Hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos

Minutos después, Uribe respondió con un mensaje directo y contundente:

No sea hipócrita que usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel que usted tiene bastante culpa. Y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht

Un enfrentamiento con más de una década de historia

La relación entre ambos líderes se fracturó en 2010, cuando Santos, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno de Uribe, asumió la presidencia y adoptó decisiones que contrastaron con la línea de su antecesor. Entre ellas, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, el impulso a un marco legal para la paz y la elección de ministros y funcionarios distantes del uribismo.

Desde entonces, Uribe ha sido un crítico constante de Santos, acusándolo de “traicionar” el rumbo político que defendió en campaña y de favorecer a las guerrillas en el proceso de paz. Santos, por su parte, ha llamado en varias ocasiones a dejar atrás las diferencias, aunque sus mensajes suelen recibir respuestas airadas del exmandatario.

El más reciente intercambio demuestra que, a pesar del paso del tiempo y los llamados a la reconciliación, la tensión política entre Uribe y Santos sigue tan viva como hace más de una década.