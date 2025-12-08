CANAL RCN
Colombia

Uribe y Santos protagonizan nuevo cruce en redes sociales

La confrontación histórica entre los expresidentes sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que un intercambio de mensajes en la red social X.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
10:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La confrontación histórica entre los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que un intercambio de mensajes en la red social X derivara en fuertes acusaciones.

Álvaro Uribe le agradeció a los manifestantes: “Mi corazón es pequeño”
RELACIONADO

Álvaro Uribe le agradeció a los manifestantes: “Mi corazón es pequeño”

El episodio comenzó con una publicación de Santos, quien escribió:

Expresidente Uribe, lo invito a dejar atrás el odio. Hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos

Minutos después, Uribe respondió con un mensaje directo y contundente:

No sea hipócrita que usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel que usted tiene bastante culpa. Y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht

Un enfrentamiento con más de una década de historia

La relación entre ambos líderes se fracturó en 2010, cuando Santos, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno de Uribe, asumió la presidencia y adoptó decisiones que contrastaron con la línea de su antecesor. Entre ellas, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, el impulso a un marco legal para la paz y la elección de ministros y funcionarios distantes del uribismo.

Desde entonces, Uribe ha sido un crítico constante de Santos, acusándolo de “traicionar” el rumbo político que defendió en campaña y de favorecer a las guerrillas en el proceso de paz. Santos, por su parte, ha llamado en varias ocasiones a dejar atrás las diferencias, aunque sus mensajes suelen recibir respuestas airadas del exmandatario.

Hijo de Santos denunció precios abusivos en El Dorado: pagó $30.000 por un agua y una chocolatina
RELACIONADO

Hijo de Santos denunció precios abusivos en El Dorado: pagó $30.000 por un agua y una chocolatina

El más reciente intercambio demuestra que, a pesar del paso del tiempo y los llamados a la reconciliación, la tensión política entre Uribe y Santos sigue tan viva como hace más de una década.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Capturan en Cartagena a presunto sicario vinculado en un doble homicidio

Santander

Denuncian que policía habría prendido fuego a cambuche de habitante de calle: cinco perros descansaban en su interior

Bogotá

Ofrecen más de 600 vacantes laborales para jóvenes en Bogotá

Otras Noticias

Millonarios

Continúan las lesiones en Millonarios: nuevas bajas sensibles en el 'embajador'

Las lesiones siguen persiguiendo a Millonarios, que ahora suma una nueva baja en su nómina en el equipo masculino y femenino.

Miguel Uribe

La UE hizo un contundente llamado a Colombia tras el asesinato de Miguel Uribe

En las últimas horas, la Unión Europea condenó el crimen del precandidato presidencial en Colombia, Miguel Uribe.

Alimentos

Investigación relaciona el azúcar añadido con enfermedades cardiovasculares

Dólar

Dólar hoy en Colombia 12 de agosto de 2025: así abrió este martes

Masterchef Celebrity Colombia

¿Enemistad en la cocina?: Valentina y Michelle se disgustan durante el reto en MasterChef