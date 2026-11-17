El Gobierno Nacional no aumentará el IVA de los alimentos para animales de compañía, una decisión que fue acordada por los ponentes de la reforma tributaria con el Ministerio de Hacienda.

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La decisión fue anunciada por la senadora Andrea Padilla, quien explicó que se discutieron diferentes aspectos de la iniciativa fiscal.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda acogió la solicitud y recibió el respaldo de los legisladores.

El argumento es que los animales de compañía ocupan un lugar dentro de las familias colombianas y que su alimentación representa un gasto habitual para quienes están a cargo de su cuidado.

Además, se destacó la importancia de este mercado dentro de un sector solidario que continúa creciendo.

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Buscan que el IVA pase del 5% al 0% en los alimentos para animales de compañía

Aunque el Gobierno Nacional se comprometió a no incrementar el impuesto sobre estos alimentos, la discusión no termina allí. Los congresistas que impulsan esta propuesta anunciaron que insistirán en que la tarifa actual del 5% sea eliminada y llegue al 0%.

La solicitud también contempla una reducción del impuesto que se aplica a los servicios veterinarios considerados de primera necesidad. La intención es disminuir los costos que deben asumir los hogares para garantizar la alimentación, atención y bienestar de sus animales.

La discusión continúa en la reforma tributaria

El compromiso de no aumentar el IVA de los alimentos para animales de compañía se alcanzó en la primera reunión de ponentes con el Ministerio de Hacienda, en medio del proceso de discusión de la reforma tributaria.

Los congresistas señalaron que continuarán defendiendo sus propuestas durante la elaboración de la ponencia, con el propósito de que las solicitudes relacionadas con los impuestos a los productos y servicios para animales sean consideradas en el trámite de la iniciativa.

Por ahora, el acuerdo anunciado evita un incremento de la tarifa, mientras sigue pendiente la propuesta de eliminar el 5% que actualmente se cobra por estos alimentos y reducir el gravamen de los servicios veterinarios esenciales.