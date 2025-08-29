CANAL RCN
Colombia Video

¿Militarización en la frontera de Venezuela podría corresponder a una operación conjunta?

El presidente Gustavo Petro anunció que enviará a 25.000 hombres al Catatumbo para redoblar la seguridad, en medio de las amenazas de EE. UU.

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
01:15 p. m.
El presidente Gustavo Petro, en las últimas horas, anunció el despliegue de 25.000 efectivos militares en la frontera con Venezuela, en el Catatumbo, Norte de Santander.

Esta decisión se conoce unas semanas después de poner sobre la mesa una zona binacional que generó polémica en distintos sectores del país.

En medio de la delicada situación que atraviesa Venezuela frente a los anuncios del gobierno de Estados Unidos que desplegó una robusta operación militar por el Caribe contra los grupos del narcotráfico, teniendo como principal objetivo el Cartel de los Soles, que, según Donald Trump, estaría liderado por Nicolás Maduro, se cuestiona si esta decisión del presidente de Colombia correspondería a una posible operación militar conjunta.

¿Colombia respaldaría a Venezuela en una eventual operación militar?

Fernando Rojas, aseguró que "siempre va a ser positivo que el Estado haga presencia en las fronteras (…) Pero hay muchas dudas alrededor de qué es lo que está pasando acá".

Además, cuestiona si esto es parte de una estrategia integral de seguridad nacional, dado que otras zonas fronterizas también requieren atención.

No es evidente que esto sea parte de una estrategia de seguridad nacional Si es una estrategia de seguridad nacional, vamos a reforzar todas las fronteras donde hay riesgo de presencia de organizaciones criminales. ¿Qué va a pasar con el sur del país? ¿Qué va a pasar con la Amazonía? Tenemos muchos lugares donde el Estado tiene que hacer presencia y no está en el discurso.

¿Qué hay detrás del respaldo del gobierno colombiano en la situación de Venezuela?

El anuncio coincide con una creciente presencia estadounidense en el Caribe y su postura crítica hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Esto ha llevado a especulaciones sobre las verdaderas motivaciones detrás de la decisión de Petro.

Julio César Iglesias señaló que "es un episodio más de esta historia de colaboración entre el gobierno de Gustavo Petro y el chavismo".

Cuestionó la legitimidad de cooperar con un gobierno acusado internacionalmente de violaciones a los derechos humanos y vínculos con el narcotráfico.

El presidente por lo que parece estar muy preocupado es en negar que el obierno venezolano sea un actor criminal (…) un cartel de narcotráfico sería quizá el menor de los crímenes que ha cometido Maduro, porque es torturador, aparte pues ha criminalizado y oprimido a la población de su país.

