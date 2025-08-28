Presidente Petro solicita militarizar la frontera del Catatumbo del lado venezolano

A través de X, el presidente Gustavo Petro indicó que solicitó militarizar la frontera del Catatumbo del lado venezolano. Además, le ordenó al Ejército ampliar el número de sus efectivos en esa zona.

“No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”, declaró el mandatario.

La solicitud de Petro

Noticias RCN pudo conocer que el despliegue de tropas se llamará Plan Frontera. Serán 10 mil uniformados adicionales los que llegarán a la zona fronteriza. Actualmente hay entre 10.000 y 10.500 en el lado colombiano.

Tensión por despliegue de EE. UU.

El anuncio del mandatario se da en medio de una tensa situación que se vive en el país vecino por causa del despliegue militar que desde hace una semana inició Estados Unidos.

La agencia Reuters reveló que el país norteamericano envió tres buques: USS Gravely (DDG – 107), el USS Jason Dunham (DDG – 109) y el USS Sampson (DDG – 102). Junto a ellos, se desplegó al avión Boeing P-8 Poseidón.

Días después, se fortaleció el despliegue con dos unidades: USS Lake Erie y el USS Newport News. Asimismo, están presentes el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale.

Las embarcaciones están en las aguas del Caribe y tienen como destino la costa cercana a Venezuela. ¿Cuál es el propósito? Se quiere hacerle frente a las estructuras vinculadas al narcotráfico, tales como el llamado Cartel de los Soles.

El régimen de Nicolás Maduro ha tomado medidas. 15 mil efectivos fueron desplegados a Zulia y Táchira, estados que corresponden a la zona fronteriza con Colombia.

A través de redes sociales, el Ejército de Estados Unidos publicó imágenes sobre los infantes de marina que están en los buques, en los que hay un importante arsenal.

Las fotografías mostraron a los uniformados operando aeronaves, revisando la maquinaria y realizando la simulación.

Hasta el momento, se sabe que más de cuatro mil militares hacen parte de la operación. Con respecto a los buques, San Antonio y Fort Lauderdale son de transporte, mientras que Gravely, Jason Dunham y Sampson son los “destructores”.

Un dato importante son las recompensas por las cabezas del régimen. Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos aumentó hasta 50 millones de dólares la recompensa por Maduro. Hay otras también contra Diosdado Cabello y Vladimir Padrino.