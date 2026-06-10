Así es por dentro el exclusivo palco de Lionel Messi en River Plate

Lionel Messi y su familia tienen un espacio exclusivo en el estadio Monumental de River Plate. El palco, entregado por el club en 2023, cuenta con comodidades poco habituales para este tipo de lugares y una ubicación privilegiada frente al campo.

El estadio Monumental fue escenario de una noche especial para Lionel Messi. El argentino disputó este martes 6 de octubre su último partido con la Selección Argentina en territorio nacional y estuvo acompañado por buena parte de su familia, que siguió el encuentro desde el palco reservado para ellos.

Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, su madre Celia Cuccittini y otros familiares estuvieron presentes en el estadio para acompañar al capitán argentino en una jornada marcada por la despedida.

Pero la atención también estuvo puesta en el lugar desde el que la familia Messi siguió el encuentro.

¿Cómo es el palco de Lionel Messi en el Monumental?

River Plate le entregó a Messi en 2023 un palco de uso vitalicio para él y su familia. El espacio está ubicado en la platea San Martín, cerca del sector Sívori, y fue personalizado con imágenes relacionadas con la trayectoria del futbolista y su título mundial con Argentina.

El lugar tiene capacidad para unas 12 personas y cuenta con un ambiente cerrado que incluye elementos propios de un espacio privado: sillones, mesa, barra, minibar, televisor, conexión wifi, aire acondicionado y una zona desde la que se puede observar directamente el terreno de juego.

Uno de los detalles que más llama la atención es que el espacio tiene una distribución que se asemeja más a un pequeño living que a un palco convencional.

Además, las paredes fueron intervenidas con imágenes de Messi levantando la Copa del Mundo de Qatar 2022, junto con referencias al número 10 y a las tres estrellas de la Selección Argentina.

¿Dónde está el palco de la familia Messi?

El palco está situado en la platea San Martín del Monumental, uno de los sectores privilegiados del estadio de River Plate.

Su ubicación permite seguir los partidos con una vista directa del campo y, al mismo tiempo, tener un espacio reservado para la familia. Cuando juega la Selección Argentina, el lugar queda destinado a Messi y sus seres queridos.

El vínculo entre Messi y el Monumental también tiene una dimensión deportiva. El estadio se convirtió en uno de los escenarios más importantes de su carrera con Argentina.

En esta ocasión, el palco volvió a convertirse en el punto de encuentro de su familia durante una noche particularmente emotiva. Antonela y Celia fueron captadas celebrando y recibiendo el cariño de los aficionados desde las tribunas.

Así, el espacio que River preparó para Messi hace tres años volvió a cobrar protagonismo en una fecha histórica: la última presentación del capitán argentino con la Selección en territorio nacional.