Falla eléctrica en Cundinamarca generará cortes e intermitencia en el servicio del agua en barrios de Bogotá

La capital colombiana vivirá una nueva jornada con cortes de agua durante el miércoles 7 de octubre que afectará a decenas de barrios. Sin embargo, no todas las zonas se verán impactadas de la misma manera ya que algunos barrios contarán con el servicio a baja presión y otros lo tendrán de manera intermitente.

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Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, dichas afectaciones se han presentado a raíz de la afectación del servicio de energía en Cundinamarca que interrumpió la operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc, ubicada en Tocancipá.

Dicha interrupción generará cortes de agua, suspensiones y baja presión en algunas zonas durante la noche del 6 de octubre y durante la mañana del miércoles 7. Así mismo, algunos municipios de Cundinamarca se verán afectados como Zipaquirá, Ubaté, Simijaca, Tocancipá, Chía, Cajicá, entre otros.

Barrios con baja presión en el agua

Chía y Cajicá presentarán dicha interrupción en el servicio. Así mismo, las zonas con baja presión del agua son desde la calle 246A hasta la calle 90 o Canal Río Negro, y entre la carrera 7.ª y la avenida Boyacá.

Algunos de los barrios son Guaymaral, Casablanca Suba Urbano, Casablanca Suba II, Tibabita Rural, Torca I, Torca Rural II, Canaima, El Cerezo, El Redil, El Rocío Norte, El Vervenal, La Granja Norte, La Uribe, San Antonio Noroccidental, San Antonio Norte, San José de Usaquén, Tibabita, Verbenal San Antonio, entre otros.

Así mismo, Portales del Norte, Prado Pinzón, Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José de Bavaria, San José del Prado, San José V Sector, Santa Helena, Victoria del Norte, Villa del Prado, Acacías Usaquén, Barrancas, Barrancas Norte, Bella Suiza, Bosque de Pinos II Rural, Caobos Salazar, Cedritos, Cedro Narváez, Cedro Salazar, Country Club, El Contador, El Toberín, Estrella del Norte, entre otros.

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Barrios con servicio intermitente

El Rincón del Norte, Los Naranjos, Santa Cecilia de Suba I, Altos de Chozica, Santa Cecilia de Suba II, Bilbao, Tibabuyes Occidental, Villa Hermosa, Club de los Lagartos, Santa Teresa de Suba, Suba Urbano, Lisboa, Tibabuyes, Lago de Suba, Altos de Suba, Las Mercedes Suba, Rincón de Santa Inés, La Chucua, Tibabuyes II, Santa Rita de Suba, Berlín, Aures II, Suba Cerros, Bilbao Rural, Casablanca Suba I, Santa Cecilia, El Rincón y La Gaitana.

También, Oriental, Rincón Altamar, Vereda Suba Naranjos, Salitre Suba, San Cayetano, Las Flores, Bosques de San Jorge, Pinos de Lombardía, Rincón de Suba, Sabana de Tibabuyes, Tuna Baja, Tuna, Tibabuyes II Rural, San Pedro, Toscana, Villa María, Villa Alcazár, Tuna Alta, La Gaitana, Aures, Costa Azul, Villa María I, Ttes de Colombia, Almirante Colón, Santa Cecilia de Suba I Rural, entre otros.

Finalmente, la Alcaldía precisó que, por motivo de los trabajos requeridos en la red, el agua presentará variaciones en su color que no alteran la calidad del agua ni su potabilidad.