Millonaria sanción a Vertol System por incumplimiento en mantenimiento de helicópteros MI-17

El Ministerio de Defensa tiene lista una resolución de 105 páginas en la que declara el incumplimiento parcial del contrato suscrito con la empresa estadounidense Vertol System Company, encargada del mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional. La sanción económica asciende a 8.956.468 dólares, y el contrato vence este sábado 15 de noviembre.

La resolución, firmada por la Secretaría General de la cartera, establece que el monto de la multa corresponde a servicios no ejecutados como el mantenimiento de motores, el overhaul completo, la adquisición de componentes y repuestos. Además, se ordena la devolución del anticipo entregado por el Estado, que fue de 32 millones de dólares.

Helicópteros varados y mantenimiento incumplido

Uno de los puntos críticos del incumplimiento radica en que tres helicópteros MI-17 debían ser trasladados a Estados Unidos para recibir mantenimiento integral, pero a la fecha permanecen inmovilizados en un hangar en Toledo, Aida. Esta situación ha generado preocupación en el Ministerio, que considera que la empresa no cumplió con los términos pactados en el contrato.

La resolución también dispone un plazo de 15 días para que Vertol System devuelva el anticipo recibido. En caso de que el pago no se realice de forma total o parcial, se hará efectiva la póliza de garantía, lo que implicaría que la aseguradora Herclay International Seguros Colombia asuma el desembolso correspondiente.

Se agota el plazo contractual

El contrato entre el Ministerio de Defensa y Vertol System vence este sábado, y la cartera ya ha iniciado el proceso sancionatorio. La decisión se da en medio de una creciente preocupación por la operatividad de la flota de helicópteros MI-17, fundamentales para operaciones militares y de transporte en zonas estratégicas del país.

La resolución marca un precedente en la supervisión de contratos de defensa, especialmente en lo que respecta a proveedores internacionales que manejan equipos de alto valor estratégico.