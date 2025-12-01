EE. UU. ofrece 5 millones de dólares por información sobre ataque a helicóptero en Amalfi

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su programa 'Rewards for Justice', anunció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a los responsables del atentado contra un helicóptero UH-60 Black Hawk ocurrido el pasado 21 de agosto en el municipio de Amalfi, Antioquia.

Según el comunicado oficial, el helicóptero pertenecía al gobierno estadounidense y transportaba a miembros de la Policía Nacional de Colombia que participaban en un operativo de erradicación de cultivos ilícitos.

‘Rewards for Justice’ busca datos sobre ataque en Amalfi que dejó 13 policías muertos

El ataque, perpetrado con un artefacto explosivo improvisado, dejó un saldo de 13 policías muertos, cuatro heridos y la destrucción total de la aeronave. Según las investigaciones, el atentado se le atribuye a una facción de las disidencias de las Farc del Frente 36, bajo el mando de alias Calarcá.

El programa Rewards for Justice, administrado por el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, indicó que las personas que posean información relevante pueden comunicarse de forma segura a través de aplicaciones como Signal, Telegram y WhatsApp, o mediante una línea de informes basada en la red Tor. Además de la recompensa, se contempla la posibilidad de reubicación para quienes colaboren.

Embajada de EE. UU. llama a colaborar en investigación del ataque en Amalfi

“¿Tiene información sobre el atentado del 21 de agosto vinculado al frente 36 del EMBF, de las disidencias de las FARC-EP? Su ayuda puede llevar a los responsables ante la justicia y usted puede ser elegible para recompensa y reubicación”, expresó a través de su cuenta de X la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

En la noche del pasado 21 de octubre, el presidente Gustavo Petro cuestionó la planificación de la operación militar en Amalfi, Antioquia. Según el mandatario, el exdirector de la Policía, general Carlos Fernando Triana, “acepta que había información de que había explosivos, ¿cómo así? Entonces, la planificación de la operación Amalfi, sabiendo que había explosivos enterrados, se hace precisamente donde están los explosivos enterrados”.

Petro aseguró que el general le indicó que los explosivos estaban ubicados en una pista de aterrizaje, lo que calificó como una grave falla táctica.

“Eso es mala planificación. Si hay la sospecha, pues hermano, uno no aterriza en el sitio tan ingenuamente como aterrizaron”, afirmó. El jefe de Estado agregó que “ya aterrizó el helicóptero, explotó, ya estaban la mayoría muertos. Los otros murieron esperando que llegara defensa. Podía llegar si hubiera helicópteros masivos, pero tampoco había”.