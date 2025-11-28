CANAL RCN
Fijan reunión clave para despejar dudas sobre los Gripen: Mindefensa entregará la información

Se convocó a una reunión para tratar los detalles del contrato que superó los 13 billones de pesos.

Aviones Gripen.
Aviones Gripen. Foto: Saab.

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
07:01 a. m.
Hace un par de semanas, el Gobierno dio a conocer detalles del negocio que cerró con la empresa sueca Saab para la compra de 17 aviones Gripen E/F.

Colombia se inclinó por esta propuesta, la cual compitió con los F-16 de Estados Unidos y los Rafale de Francia. Inicialmente, se ofrecieron 16 aeronaves Gripen, pero luego se dio una más; sin tener cambios en el presupuesto.

¿Cuándo llegarían los aviones?

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, hubo una reducción del 9% en el costo del contrato, el cual se cerró en 3.135 millones de euros. En pesos colombianos, superó los $13 billones.

El pago se desarrollará durante siete años, mismo tiempo en el que se entregarán los aviones. En el cronograma acordado, los primeros arribarán al país en 2028 y para 2032 la flota estará completa.

Lo cierto es que ha habido cuestionamiento sobre cómo se cerró el contrato. Desde algunos sectores sostuvieron que los ingresos dispuestos podían servir para las otras opciones. Incluso, se ha afirmado que los F-16 ofrecían mejores beneficios para la seguridad nacional.

Información no se entregó por motivos de seguridad

Frente a ello, la Contraloría le envió una carta al Ministerio de Defensa solicitando información, en aras de verificar la transparencia. Los documentos entonces son la copia del expediente contractual, el contrato y los soportes que llevaron a la escogencia de Gripen.

Días después, el contralor Carlos Hernán Rodríguez se refirió al respecto: “En dicha respuesta no se allega la información de que muchas de las circunstancias que iban a ser expuestas son objeto de reserva por tema de seguridad nacional”.

Por eso, se convocó al ministro Pedro Sánchez a una reunión el 4 de diciembre. “Frente a nuestros requerimientos en esa mesa de trabajo, nos deben hacer llegar todas las circunstancias que conllevaron a la firma del mismo. La Contraloría determinará qué acción seguir al respecto”. El jefe de cartera confirmó su asistencia en la que entregará toda la información.

