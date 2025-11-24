CANAL RCN
Colombia

Revelan los motivos del Gobierno para comprar 17 aviones Gripen: ¿Se aclaran dudas?

El negocio ha tenido cuestionamientos por el dinero, el cual aumentó frente a la propuesta inicial de 2022.

Piloto de avión Gripen.
Piloto de avión Gripen. Foto: Saab.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
12:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno cerró con la empresa Saab el millonario acuerdo con la compra de 17 aviones Gripen E/F, los cuales reemplazarán a la veterana flota de los israelíes Kfir.

Alto ejecutivo de Saab habló sobre compra de aviones Gripen por Colombia: “Alianza duradera”
RELACIONADO

Alto ejecutivo de Saab habló sobre compra de aviones Gripen por Colombia: “Alianza duradera”

El Ministerio de Defensa mencionó que el negocio se acordó en 3.135 millones de euros. La ejecución de este se hará en un lapso de siete años, por lo que se espera que las 17 aeronaves estén listas en 2032.

Negocio cerrado por más de 3.000 millones de euros

Algunos de los motivos que se tuvieron en cuenta para decantarse por esta opción sobre la francesa y estadounidense fueron las horas de vuelo, los costos por operación, la vida útil, la interoperabilidad, armamento incluido y la facilidad para los pilotos; entre otros asuntos.

El contrato no solo contempla la entrega, sino que están incluidos proyectos sociales (como lo son con el uso del agua) y un esquema de entrenamiento para los miembros de la Fuerza Aeroespacial.

La necesidad de renovar la flota aérea comenzó desde hace más de una década. En abril se conoció que el acuerdo iba a ser con Saab y siete meses después finalmente hubo luz verde.

No obstante, se ha cuestionado la inversión que Colombia dispondrá. Hace tres años, cuando el negocio comenzaba a tomar forma, la propuesta era de 2.400 millones de euros.

¿Por qué se optó por la opción sueca?

Es decir, hubo un incremento de más del 30%. Lo curioso es que el precio actual podría utilizarse para lo propuesto por las otras dos alternativas. Esto, entonces, ha puesto en cuestionamiento los beneficios de los Gripen.

¿Cuánto les costaron a los países comprar aviones Gripen? Así se cerraron los negocios
RELACIONADO

¿Cuánto les costaron a los países comprar aviones Gripen? Así se cerraron los negocios

A modo de despejar dudas, Mindefensa se pronunció. En primer lugar, enfatizó que no solo hay que mirar los aviones, sino lo que también va integrado en el paquete: armamento, logística y entrenamiento.

De igual forma, enumeró los motivos que Colombia tuvo en cuenta para la elección:

  • Se necesitaba una proyección de 40-50 años de vida útil para los aviones.
  • El ahorro en los costos de operación del 18%.
  • Los Gripen iban de la mano con las necesidades que plantea la seguridad nacional.
  • Los sensores multifunción, sistemas avanzados y armamento de alta precisión.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secuestros

Mujer fue secuestrada por un hombre que conoció en una discoteca de Medellín: fue llevada hasta Ecuador

Reforma pensional

Corte expulsó a magistrado Héctor Carvajal del debate pensional por vínculos previos con Colpensiones

Secuestros

Desgarrador mensaje de Giovanny Ayala pidiendo que liberen a su hijo: “El reloj se paró”

Otras Noticias

Venezuela

Venezuela rechaza la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista

A través de un comunicado, la cancillería venezolana rechazó categóricamente la designación y la tachó de una "ridícula patraña".

Miss Universo

Fátima Bosch, la Miss Universe 2025, se pronunció en medio de la gran polémica que hay por su triunfo: esto dijo

Tras el triunfo que está en el ojo del huracán, Fátima Bosch rompió el silencio en las redes sociales. Este fue su mensaje.

Salario mínimo

Esto le costaría cada empleado a una empresa si el salario mínimo sube más del 10%

América de Cali

Fin de la polémica: revelaron video que muestra la validez del gol de Junior frente a América

Cuidado personal

¿Qué es la fascitis plantar y cuáles son las causas por las que se desarrolla?