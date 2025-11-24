Revelan los motivos del Gobierno para comprar 17 aviones Gripen: ¿Se aclaran dudas?

El Gobierno cerró con la empresa Saab el millonario acuerdo con la compra de 17 aviones Gripen E/F, los cuales reemplazarán a la veterana flota de los israelíes Kfir.

El Ministerio de Defensa mencionó que el negocio se acordó en 3.135 millones de euros. La ejecución de este se hará en un lapso de siete años, por lo que se espera que las 17 aeronaves estén listas en 2032.

Negocio cerrado por más de 3.000 millones de euros

Algunos de los motivos que se tuvieron en cuenta para decantarse por esta opción sobre la francesa y estadounidense fueron las horas de vuelo, los costos por operación, la vida útil, la interoperabilidad, armamento incluido y la facilidad para los pilotos; entre otros asuntos.

El contrato no solo contempla la entrega, sino que están incluidos proyectos sociales (como lo son con el uso del agua) y un esquema de entrenamiento para los miembros de la Fuerza Aeroespacial.

La necesidad de renovar la flota aérea comenzó desde hace más de una década. En abril se conoció que el acuerdo iba a ser con Saab y siete meses después finalmente hubo luz verde.

No obstante, se ha cuestionado la inversión que Colombia dispondrá. Hace tres años, cuando el negocio comenzaba a tomar forma, la propuesta era de 2.400 millones de euros.

¿Por qué se optó por la opción sueca?

Es decir, hubo un incremento de más del 30%. Lo curioso es que el precio actual podría utilizarse para lo propuesto por las otras dos alternativas. Esto, entonces, ha puesto en cuestionamiento los beneficios de los Gripen.

A modo de despejar dudas, Mindefensa se pronunció. En primer lugar, enfatizó que no solo hay que mirar los aviones, sino lo que también va integrado en el paquete: armamento, logística y entrenamiento.

De igual forma, enumeró los motivos que Colombia tuvo en cuenta para la elección: