Colombia tendrá un grupo especial de antidrones: mindefensa entregó detalles

Durante un reciente evento de la Contraloría, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, señaló que se creará un grupo especial de antidrones que contribuirá en la seguridad nacional.

El jefe de cartera sostuvo que hay una cobertura importante en capacidad de antidrones, pero se necesita crear un estándar superior. A modo de ejemplo, mencionó que Estados Unidos creó una fuerza de tarea antidrones.

“Ad-portas de crear un grupo especial de antidron”

“Nosotros estamos ad-portas de crear un grupo especial de antidron y de drones del sector defensa, para que marque economía escala, interoperabilidad y capacidad de respuesta anticipativa muy fuerte. Con una vigilancia tecnológica muy alta”, enfatizó el ministro.

Sumado a ello, sostuvo que la capacidad antidrones en Colombia ha tenido grandes avances en el último tiempo. Por ejemplo, hace aproximadamente una década, se adquirieron unas capacidades de esta índole provenientes de Francia.

“Matriculamos una ley antidrones y de drones en el Congreso que esperamos que acelere rápido en su aprobación. Paralelo a ello, estamos desarrollando una resolución de urgencia para restringir ciertas capacidades de drones”, afirmó.

El primer dron desarrollado 100% en Colombia

Cabe mencionar que hace algunos meses, se le dio vida al primer dron colombiano. Fue bautizado como Dron de Reconocimiento y Ataque Guiado para Operaciones Miliares (Dragom).

Esta herramienta cuenta con capacidades para llevar a cabo actividades de vigilancia, monitoreo, protección de infraestructura y seguridad, entre otras. Además, se destaca por su navegación satelital, comunicación encriptada y control remoto. La mente detrás de Dragom fue la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana.

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, destacó la creación de este dron durante el evento: “Todas esas capacidades están buscando tener medios más eficaces para poder contrarrestar las diferentes amenazas que se tienen en el medio ambiente”.