CANAL RCN
Colombia Video

Alias Rayo: el estratega detrás de los ataques con drones de las disidencias de las Farc

Jaime Aguilar Ramírez es el cerebro de las operaciones con drones explosivos de las disidencias de las Farc, invirtiendo millones en tecnología y entrenamiento.

Noticias RCN

septiembre 27 de 2025
08:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el corazón de la nueva estrategia de guerra de las disidencias de las Farc, se encuentra un hombre cuyo nombre resuena en los círculos de inteligencia militar: Jaime Aguilar Ramírez, alias Rayo.

Este hombre ha emergido como el principal estratega detrás de los ataques con drones cargados de explosivos contra las fuerzas de seguridad colombianas.

Menor de 16 años fue hallado muerto en un humedal en Bogotá: esto se sabe
RELACIONADO

Menor de 16 años fue hallado muerto en un humedal en Bogotá: esto se sabe

¿Cómo opera alias Rayo?

Un informe reservado, obtenido por Noticias RCN, revela que Rayo ha establecido una de las principales escuelas para el entrenamiento y modificación de drones en las selvas de la región del Naya, en el Valle del Cauca. Además, ha expandido su red de entrenamiento móvil a otras regiones conflictivas como el Catatumbo, Putumayo y Caquetá.

La inteligencia militar ha seguido de cerca las actividades de Rayo durante meses, descubriendo que invierte entre 1.000 y 2.000 billones de pesos mensuales en la adquisición de drones. Esta inversión masiva subraya la importancia que las disidencias de las Farc otorgan a esta nueva forma de guerra tecnológica.

Los ataques orquestados por Rayo han sido registrados en diversos departamentos, incluyendo Caquetá, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. Su posición como hombre de confianza de alias Iván Mordisco, le ha permitido coordinar operaciones a gran escala y desarrollar tácticas innovadoras.

¿Qué hay detrás de la casa en el aire vista en el Parque de Lourdes en Bogotá? Esta es la historia
RELACIONADO

¿Qué hay detrás de la casa en el aire vista en el Parque de Lourdes en Bogotá? Esta es la historia

Respuesta de las autoridades

Las autoridades colombianas enfrentan un desafío significativo en su intento de localizar y neutralizar a Rayo. Aunque su modus operandi es bien conocido, su ubicación exacta sigue siendo un misterio. Lo que sí se ha confirmado son sus presuntas alianzas internacionales para el entrenamiento de guerrilleros en el uso de drones.

Rayo habría establecido conexiones con criminales de Rusia, China, Venezuela y Ecuador para fortalecer las capacidades de las disidencias en esta nueva modalidad de ataque. Estas alianzas transnacionales añaden una dimensión geopolítica al conflicto interno colombiano.

La fuerza pública colombiana ha denominado esta evolución táctica como "la nueva guerra", reconociendo el cambio paradigmático que representa el uso de drones en el conflicto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Menor de 16 años fue hallado muerto en un humedal en Bogotá: esto se sabe

Bogotá

¿Qué hay detrás de la casa en el aire vista en el Parque de Lourdes en Bogotá? Esta es la historia

Gustavo Petro

“Desvía la atención de la violencia que amenaza la vida de los colombianos”: precandidatos sobre conducta del presidente Petro en Nueva York

Otras Noticias

Bayern Múnich

Esposa de Luis Díaz lució botas que valen cerca de $10 millones y recibió comentarios

Geraldine Ponce cautivó en sus redes sociales con un look bastante costoso para el partido del Bayern Múnich.

Trabajo

La norma que permite justificar ausencias laborales con efecto retroactivo: tome nota

Conozca lo que dice la ley colombiana en estos casos específicos

Radamel Falcao García

Falcao envió mensaje a Millonarios y le puso picante al superclásico contra Nacional

Accidente aéreo

Reconocida aerolínea y fabricante aéreo serán juzgados por “homicidio involuntario” tras accidente que cobró la vida de 228 pasajeros

Corte Constitucional

Corte Constitucional declaró bajo cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos