Alias Rayo: el estratega detrás de los ataques con drones de las disidencias de las Farc

En el corazón de la nueva estrategia de guerra de las disidencias de las Farc, se encuentra un hombre cuyo nombre resuena en los círculos de inteligencia militar: Jaime Aguilar Ramírez, alias Rayo.

Este hombre ha emergido como el principal estratega detrás de los ataques con drones cargados de explosivos contra las fuerzas de seguridad colombianas.

¿Cómo opera alias Rayo?

Un informe reservado, obtenido por Noticias RCN, revela que Rayo ha establecido una de las principales escuelas para el entrenamiento y modificación de drones en las selvas de la región del Naya, en el Valle del Cauca. Además, ha expandido su red de entrenamiento móvil a otras regiones conflictivas como el Catatumbo, Putumayo y Caquetá.

La inteligencia militar ha seguido de cerca las actividades de Rayo durante meses, descubriendo que invierte entre 1.000 y 2.000 billones de pesos mensuales en la adquisición de drones. Esta inversión masiva subraya la importancia que las disidencias de las Farc otorgan a esta nueva forma de guerra tecnológica.

Los ataques orquestados por Rayo han sido registrados en diversos departamentos, incluyendo Caquetá, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. Su posición como hombre de confianza de alias Iván Mordisco, le ha permitido coordinar operaciones a gran escala y desarrollar tácticas innovadoras.

Respuesta de las autoridades

Las autoridades colombianas enfrentan un desafío significativo en su intento de localizar y neutralizar a Rayo. Aunque su modus operandi es bien conocido, su ubicación exacta sigue siendo un misterio. Lo que sí se ha confirmado son sus presuntas alianzas internacionales para el entrenamiento de guerrilleros en el uso de drones.

Rayo habría establecido conexiones con criminales de Rusia, China, Venezuela y Ecuador para fortalecer las capacidades de las disidencias en esta nueva modalidad de ataque. Estas alianzas transnacionales añaden una dimensión geopolítica al conflicto interno colombiano.

La fuerza pública colombiana ha denominado esta evolución táctica como "la nueva guerra", reconociendo el cambio paradigmático que representa el uso de drones en el conflicto.