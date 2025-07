“Sentimos impotencia”: mindefensa sobre criminales que quedaron libres a pesar de secuestrar militares

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sobre varios temas en materia de orden público.

Uno de los asuntos fue la polémica decisión que la justicia tomó hace poco de dejar en libertad a los responsables del secuestro de varios militares.

Días atrás, el Ejército y la Policía llevaron a cabo la Operación Justicia, la cual resultó con el rescate de 57 militares en zona rural de El Tambo, Cauca. Los uniformados fueron secuestrados por la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Por causa de este hecho, fueron capturadas unas personas. Cuando todo parecía indicar que las iban a enviar a la cárcel, ocurrió lo contrario.

Los procesos no fueron legalizados, lo cual permitió que quedaran en libertad. El motivo fue que no se configuró la flagrancia del hecho ocurrido. La decisión generó una amplia polémica a nivel nacional.

Frente a ello, el ministro rechazó este secuestro: “De esa población de 30 mil personas, alrededor de unas 200 personas coaccionadas y amenazadas, participaron. Como ven que no pueden enfrentar con capacidad armada, optan por otras tácticas que son violaciones a los derechos humanos”.

Sánchez aseguró que los grupos armados instrumentalizan a la población para que la fuerza pública no pueda actuar. Por ejemplo, utilizan como carne de cañón a los niños y embarazadas.

Las penas están claras. Secuestro extorsivo es de hasta 40 años de prisión. Secuestro es secuestro, así lo quieran maquillar. Eso no es retención.

Tras este crimen, el jefe de cartera sostuvo que se revisarán los protocolos para saber en qué zonas actuar con mayor contundencia.

¿Qué piensa el ministro sobre la decisión de dejarlos en libertad? Sánchez enfatizó que genera una impotencia fuerte.

El ministro declaró que la propia cultura generada alrededor del narcotráfico es responsable. Además, dijo que dejar en libertad no le compete a su cartera, sino a la justicia.

Eso no me compete a mí. Así están escritas las normas, así las interpretan. Nosotros capturamos en el rescate (…) Unas personas quedaron vinculadas, pero el fiscal que tiene su competencia determinó que no había argumentos.