"Seguimos teniendo gasolina muy barata, comparada con la de otros países": minhacienda en Noticias RCN

El hombre de la plata en el Gobierno Nacional, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ha estado en el ojo del huracán durante los últimos días, luego de sus controversiales declaraciones sobre la eventual subida del precio del diésel una vez termine la jornada de campaña electoral.

José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, conversó con el ministro, uno de los hombres más cercanos al presidente Petro, sobre el rumbo que ha tomado la economía del país, el alza en el precio de la gasolina y las amenazas de paro de los taxistas por falta de una tarifa diferencial, la plata que se necesitará para el Ministerio de la Igualdad y el cargo de su esposa en una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura.

En un recorrido por la sede de una de las carteras más importantes del Gobierno, Bonilla aseguró que respetará la regla fiscal y que no habrá una nueva reforma tributaria en el resto del periodo presidencial de Petro.

José Manuel Acevedo: Todos los ministros de Hacienda tienen fama de tener que decirle no a todo el mundo, ¿usted ya tuvo que decirle no al presidente?

Ricardo Bonilla: Ya he tenido que decirles no a los ministros, de decirle al presidente: “hasta aquí podemos llegar”. En las discusiones que hay sobre plata, siempre hay un límite.

J. M. A.: ¿El país va mal y la economía va bien?

R. B.: Yo no diría exactamente que el país va mal, pero la economía va mejor. Hasta ahora lo que se ha reflejado en la información nacional e internacional, es que hay credibilidad en el país, con toda la discusión política que existe y la polarización. Nosotros tenemos permanente colocación de Tes, y lo que hemos encontrado es que se han sobrevendido y que tienen cada vez tasas más bajas.

J. M. A.: El presidente todavía no nos da tanta confianza, ¿qué piensa respecto a esa crítica?

R. B.: Hay desconfianza respecto a algunas acciones políticas, como el proceso de paz. Pero cuando se va a mirar el terreno económico, la confianza se refleja en los indicadores. Los indicadores dicen que sí estamos colocando Tes más baratos, que la tasa de cambio se ha venido estabilizando, llevamos un mes entero con tasa de cambio a $4.100

J. M. A.: ¿Cuánto de eso es virtud de este Gobierno y cuanto un viento de cola que les está favoreciendo?

R. B.: Buena parte es virtud de este Gobierno, en términos de que hemos aportado confianza y seguridad. Estamos insistiendo con medidas prácticas cumpliendo la regla fiscal y haciendo algo impopular, que es ajustar los precios de la gasolina. Resolver un tema que nos dejaron, un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que va a cerrar en más de $70 billones, eso son cuatro reformas tributarias.

J. M. A.: ¿Usted soñó estar en este despacho?

R. B.: No, esas cosas uno siempre las piensa porque pueden darse algún día. Yo ya estaba separado y retirado, pero se dio.

J. M. A.: ¿Qué mensaje les manda a los camioneros y los taxistas?

R. B.: Que la medida es impopular, porque estamos ajustando el precio de la gasolina y claramente sabemos que no podemos hacerlo al tiempo con el diésel, porque impactaría la inflación.

El presidente fue el primero en decir que íbamos a priorizar el gasto social. Al definir esto, encontramos que el gasto social no era pagar el subsidio de los combustibles, porque si yo me dedico a gastar la plata en eso, le tengo que quitar a la salud y la educación.

J. M. A.: ¿Después de las elecciones de octubre subirá el precio del diésel?

R. B.: El 40% de la gasolina que se consume en el país es importada, entonces Ecopetrol está pagando al precio internacional y vendiéndola al precio interno.

La pregunta es, ¿en qué momento vamos a terminar de cerrar la brecha de la gasolina? Las cifras nos dicen que terminaremos de cerrarla entre octubre y noviembre.

J. M. A.: ¿Qué responderles a las personas que se preocupan por el aumento de la gasolina?

R. B.: Con todo y lo que estamos ajustando en Colombia, seguimos teniendo una gasolina muy barata comparada con la de otros países.

El tema es que es impopular, es doloroso.

J. M. A.: ¿Qué vamos a hacer con el petróleo y el gas, parar en seco la exploración o seguimos porque el país los necesita?

R. B.: No se está parando en seco la exploración, hay 202 contratos vigentes en Colombia. Cuando usted firma un contrato de exploración lo que hace es concesionar un área, el acumulado en esta zona son 17 millones de hectáreas, eso es dos veces y medio el área agrícola de Colombia. Aparte está la exploración costa afuera.

El país sigue teniendo esos contratos de exploración vigentes, el gran interrogante es dónde y quién quiere buscar otro contrato y con qué estudios geológicos los respalda.

J. M. A.: El doctor Ocampo dice que el Ministerio de la Igualdad es un exceso, ¿usted piensa lo mismo?

R. B.: Pienso que lo que hay es un diseño futurista de hasta dónde puede llegar, pero ¿cómo va a arrancar? Va a arrancar, como todos los ministerios nuevos, con una base pequeña, organizándose, ubicando qué tipo de presupuestos tiene para funcionamiento.

J. M. A.: Con todo y eso, ¿cinco viceministerios no son demasiado?

R. B.: El objetivo de este Ministerio es llegar a la otra Colombia, a la olvidada y el interrogante es ¿cómo hacemos para mirar ese tipo de situaciones? Pero repito, esto es un diseño, ahora hay que ver cómo se va llenando y cómo va cumpliendo sus objetivos.

J. M. A.: ¿Usted va a respetar la regla fiscal?

R. B.: La estamos respetando, de hecho, la principal demostración es busca cerrar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

J. M. A.: ¿Usted no se atrevería a liderar concertaciones y consensos antes de llevar las reformas al Congreso?

R. B.: Curiosamente, la pensional tiene un mayor grado de consenso y es sobre la necesidad de terminar el arbitraje entre los fondos de pensiones y Colpensiones, en eso no hay discusión. El tema está en cuál es el umbral y cuánto significa eso en términos de pasivo pensional para el Estado colombiano.

Aquí hay diferencias en las cifras, porque lo que está incluido en el proyecto de reforma es el segmento de colombianos que están afiliados a los fondos privados y a Colpensiones, son 25 millones de afiliados, de los cuales cotizan 10.

J. M. A.: ¿Qué tan flexible será el Gobierno con ese umbral?

R. B.: El Gobierno, al radicarlo, dijo: empiezo a ceder. Eso es una discusión del Congreso que debe venir de fondo. Lo cierto es que ya nadie habla de un umbral de uno.

J. M. A.: ¿Qué le parece el estudio de su hijo que dice que la reforma laboral sería muy perjudicial si se aprueba tal y cómo está?

R. B.: El documento me gusta, es el primero en Colombia que calcula cuánto costarían las horas extra que se pagarían o no. También calcula, y ahí entra la preocupación, cuánto serían los costos de despido y si esa sería la mejor política para garantizar estabilidad en el trabajo.

La ministra ha escuchado varias cosas y sé que lo que se va a volver a radicar no es lo mismo que estaba. Ha recibido también críticas desde el Pacto Histórico, que le dicen que hay que incluir la política de generación de empleo.

J. M. A.: ¿De aquí al final del Gobierno, no habrá una reforma tributaria nueva?

R. B.: No habrá. El horizonte está establecido. Obviamente, el próximo Gobierno tendrá que seguir extendiendo la política, porque en Colombia las personas naturales deben pagar más, y lograr reducir el espacio de pago de las personas jurídicas.

J. M. A.: ¿Hay plata para un programa como el que anunció el presidente cuando dijo que se pagaría a los jóvenes por no matar?

R. B.: Hay un programa que se llama Jóvenes en Paz y el presidente lo que está pensando es en algo que se diseñó y se aplicó en Bogotá. Lo hizo Idipron y tuvo éxito mientras él fue alcalde porque el siguiente lo desmontó. Está financiado, se trata es de saber a cuántos jóvenes hay que llegar.

J. M. A.: El exministro Ocampo duró menos de un año, ¿usted cuánto tiempo espera durar?

R. B.: Eso es una decisión del presidente, pero me gustaría terminar el periodo, acompañarlo como lo pude acompañar en Bogotá. El tema es que yo esperaba llegar un poco más tarde.

J. M. A.: ¿Hay nepotismo en el Gobierno?

R. B.: Mi esposa trabaja en la Upra (Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria), lleva 20 años dedicada al sector agropecuario. Ella no depende de mí presupuestalmente, yo no la nombré, tenemos una vida en común, peor no tiene nada que ver. Quizá lo único que tenga en este momento de relación, es que como yo tengo un esquema de seguridad, se lo están intentando extender a ella.