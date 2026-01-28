MinHacienda pide a la Corte Constitucional no suspender decreto de emergencia económica

El Ministerio de Hacienda presentó ante la Corte Constitucional sus argumentos frente a las solicitudes de suspensión provisional del Decreto Legislativo 1390 de 2025, que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el país.

La cartera advirtió que una medida de suspensión sería “improcedente” y sin precedentes en más de tres décadas de funcionamiento de la Corte. Según el documento, hacerlo implicaría “una modificación sustancial del alcance del control constitucional” y contradeciría decisiones previas del alto tribunal, como la Sentencia C-179 de 1994.

MinHacienda habla de presión fiscal por salud y seguridad

El Ministerio de Hacienda señaló que la crisis fiscal y social que enfrenta el país se ha intensificado por varios hechos recientes. Entre ellos, la orden judicial de equiparar la UPC entre los regímenes de salud, que exige recursos inmediatos por más de $3,3 billones, y el deterioro del orden público con ataques armados y riesgos electorales que demandan inversiones adicionales en seguridad.

A esto se suma la negativa del Congreso a aprobar dos proyectos de ley de financiamiento, lo que eliminó ingresos por $16,3 billones, y los desastres naturales recientes, como el terremoto en Paratebueno y Medina, que incrementaron las necesidades de atención y reconstrucción. Según Hacienda, esta confluencia de factores ha desbordado la capacidad de respuesta ordinaria del Estado y justifica la declaratoria de emergencia económica.

Impacto en derechos y finanzas

El documento advierte que suspender el decreto impediría atender de forma inmediata a millones de personas vulnerables, especialmente en salud y seguridad.

Además, subraya que la crisis fiscal no puede resolverse con los mecanismos ordinarios del Estado, por lo que considera indispensable mantener la vigencia de la emergencia económica.