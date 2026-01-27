Ministro de Hacienda advirtió a la Corte que suspender la emergencia económica sería un error de alto costo

La emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional sigue generando un fuerte pulso institucional entre el Ejecutivo, el Congreso y la Corte Constitucional. Esta vez, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, volvió a tomar la palabra desde la plenaria del Senado para defender la medida y advertir que suspenderla tendría un impacto profundo sobre la estabilidad financiera del país.

Aunque el Congreso de la República retomará formalmente sus sesiones el próximo 16 de marzo, el marco jurídico de la emergencia permite que se adelanten debates de control político. En ese escenario, el jefe de la cartera de Hacienda explicó las razones que, según el Gobierno, hacen indispensable mantener el decreto vigente mientras la Corte Constitucional toma una decisión de fondo.

Minhacienda advirtió riesgos de tumbar la emergencia económica

El ministro Ávila fue enfático al señalar que una eventual suspensión de la emergencia económica por parte de la Corte tendría efectos inmediatos sobre el costo de la financiación del Estado.

Para nada nos podemos alegrar de que la Corte Constitucional cometiera el error de suspender la emergencia económica y sus medidas. Para nada. El costo para el país es inmenso.

Explicó que solo en este periodo se ha evidenciado una incidencia de entre 300 y 400 puntos básicos en el costo de la financiación, lo que, a su juicio, demuestra la fragilidad del escenario económico actual y la necesidad de contar con herramientas extraordinarias para afrontarlo.

Desde la orilla opuesta, varios congresistas cuestionaron al Ejecutivo por acudir a la emergencia económica tras el hundimiento de la reforma tributaria. Argumentan que la crisis fiscal es resultado de decisiones del propio Gobierno y que la declaratoria busca, en la práctica, crear nuevos impuestos para financiar cerca del 2% del Presupuesto General de la Nación.

El impacto de la emergencia económica en el pago de la UPC

El senador Carlos Fernando Motoa, citante del debate de control político, insistió en que la medida no solo es inconveniente, sino inconstitucional.

“El país exige respuestas de por qué esa solicitud de emergencia económica, de por qué nuevos impuestos para los colombianos y eso es lo que ha convocado hoy el Senado de la República. Vamos a demostrar que ese decretazo no cumple con los argumentos ni con las razones que establece la carta política", dijo.

A este debate se sumó el componente del sistema de salud. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo explicó que la emergencia permitiría recaudar los recursos necesarios para cubrir el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

La Corte ha solicitado que se llegue al 95 %. Nosotros ya la hemos ajustado, pero eso representa 3.3 billones que en este momento implica una situación que no estábamos contemplando.

Minhacienda recomienda al Banco de la República no subir las tasas de interés

Más allá del choque entre Gobierno y Congreso, el ministro de Hacienda también envió un mensaje directo al Banco de la República. Ávila pidió que el Emisor actúe con prudencia y evite elevar la tasa de interés de referencia en un contexto de expansión de la demanda agregada.

Está en las manos del Banco de la República no tener impactos inflacionarios elevando la tasa de interés de referencia, les mandamos también a ellos este mensaje con el fin de que seamos suficientemente cuidadosos y responsables con la economía del país.

En una semana se deberá citar nuevamente para que el Congreso decida si respalda o no los argumentos del Ejecutivo. Esa decisión, aunque política, podría convertirse en un insumo clave para la Corte Constitucional, que tiene en sus manos la última palabra sobre la suerte de la emergencia económica.