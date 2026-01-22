Polémica por millonaria compra de MinSalud: adquirieron lanchas ambulancia para una zona desértica

La compra de dos lanchas ambulancia para el hospital de Maicao en La Guajira, por un valor superior a los 1.600 millones de pesos, ha generado fuerte controversia en medio de la crisis del sistema de salud en el país.

Nueva polémica por compra de lanchas ambulancia para La Guajira

La principal objeción se centra en que estas embarcaciones fueron destinadas a un territorio desértico que carece de vías fluviales o rutas marítimas.

Desde la Comunidad Wayúu, representantes habían advertido previamente al Ministerio de Salud sobre la inviabilidad de esta inversión.

Según Manuel Pulido Redondo, delegado de la mesa de concertación del pueblo Wayúu, “el wayú no tiene rutas marítimas, no tiene para conectar una comunidad a otra.

Como puede ver en el Amazonas, que son ríos bajos que se iban conectando comunidades hasta llegar al casco urbano. Aquí no lo hay y las comunidades indígenas no están sobre el mar, están más acá”.

El delegado señaló que las lanchas están destinadas a la ESE San José de Maicao, una institución actualmente intervenida por la Supersalud. “Eso se va a convertir en un elefante blanco. No hay razones técnicas ni lógicas por donde queramos nosotros buscarle una razón, una argumentación, una justificación de tener unas lanchas marítimas para una ESE San José de Maicao”.

También explicó que del Hospital de Nazaret al puerto más cercano hay aproximadamente hora y media de distancia terrestre, situación similar para el Hospital de Uribia en la Alta Guajira.

Las comunidades indígenas de la zona se encuentran tierra adentro, alejadas de cualquier acceso marítimo inmediato.

Ministerio de Salud defendió la compra de las lanchas ambulancia

Ante la polémica, el Ministerio de Salud emitió un comunicado defendiendo la inversión. La entidad explicó que "la prestación del servicio de atención en salud se realizará de manera articulada entre transporte terrestre y marítimo, lo que permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado de pacientes".

Sin embargo, esta explicación no ha logrado disipar las dudas sobre la viabilidad operativa del proyecto. Los cuestionamientos persisten sobre cómo funcionará efectivamente un sistema de ambulancias marítimas en una región caracterizada por su geografía desértica y la ausencia de infraestructura fluvial o marítima cercana a los centros poblados que requieren atención médica urgente.