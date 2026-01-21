CANAL RCN
Salud y Bienestar

Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la grave vulneración del derecho a la salud en Colombia

La Defensoría hizo un llamado al Ministerio de Salud para fortalecer los canales de comunicación y evitar declaraciones que minimicen la gravedad del problema.

Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 21 de 2026
11:31 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la crítica situación que atraviesa el sistema de salud en el país y advirtió una vulneración generalizada del derecho a la atención médica en distintas regiones del país.

El calvario que viven los pacientes por las millonarias deudas de las EPS: radiografía de vidas en riesgo
RELACIONADO

El calvario que viven los pacientes por las millonarias deudas de las EPS: radiografía de vidas en riesgo

Fuerte alerta de la Defensoría del Pueblo por situación de salud en el país

A través de un pronunciamiento público, la entidad señaló que, en lo que va de este 2026, ha promovido y participado en mesas con distintos actores del sector para atender la emergencia.

Según indicó la Defensoría, estos espacios de diálogo han reunido a entidades promotoras de salud (EPS), hospitales, gestores farmacéuticos, así como a usuarios y pacientes, con el propósito de garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, resolver retrasos en la entrega de medicamentos esenciales, entre otros puntos.

La entidad hizo especial énfasis en la situación de los afiliados a Nueva EPS, asegurando que el panorama es particularmente delicado debido a las dificultades financieras que enfrenta esta entidad.

“Está situación es crítica, especialmente para los afiliados a la @NuevaEPS_ , entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada. Vemos con preocupación el embargo de las cuentas de @NuevaEPS_ porque complica aún más la situación de hospitales y dispensarios, y afecta gravemente la garantía del derecho a la salud”, se lee en el trino.

Aunque la Defensoría reconoció que la problemática impacta a todo el país, llamó la atención sobre la situación específica en departamentos como Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia, y Tolima, donde los efectos de la crisis serían especialmente sensibles para los usuarios del sistema.

Duro llamado a las EPS e IPS: demorarse en la atención médica podría salirles caro
RELACIONADO

Duro llamado a las EPS e IPS: demorarse en la atención médica podría salirles caro

Defensoría hace llamado a Ministerio de Salud por crisis en el país

Finalmente, la entidad dirigió un llamado al Ministerio de Salud para fortalecer los canales de comunicación y evitar declaraciones que, a su juicio, minimicen la gravedad del problema.

“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, a dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”, finalizó la Defensoría.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

El calvario que viven los pacientes por las millonarias deudas de las EPS: radiografía de vidas en riesgo

Emprendimiento

Bodytech abre tres nuevas sedes y refuerza su apuesta por Colombia

EPS

Duro llamado a las EPS e IPS: demorarse en la atención médica podría salirles caro

Otras Noticias

Medicina Legal

Medicina Legal confirmó que hay cuatro menores entre los 26 muertos por bombardeos en Guaviare

De los 26 cuerpos que fueron recibidos por medicina forense se han identificado 24, entre los que hay cuartro menores.

Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe está a horas de fichar a su defensa central: así juega

El defensa tiene todo acordado para presentar exámenes médicos y firmar su contrato.

Venezuela

Donald Trump aseguró que los “líderes” del régimen en Venezuela le propusieron “un trato”, después del bombardeo

Artistas

¿Respuesta para Giovanny Ayala? El video de Jessi Uribe y Luis Alfonso que desató polémica

Sena

Calendario educativo del Sena 2026: fechas de inscripción, programas y cronograma oficial