Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la grave vulneración del derecho a la salud en Colombia

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la crítica situación que atraviesa el sistema de salud en el país y advirtió una vulneración generalizada del derecho a la atención médica en distintas regiones del país.

Fuerte alerta de la Defensoría del Pueblo por situación de salud en el país

A través de un pronunciamiento público, la entidad señaló que, en lo que va de este 2026, ha promovido y participado en mesas con distintos actores del sector para atender la emergencia.

Según indicó la Defensoría, estos espacios de diálogo han reunido a entidades promotoras de salud (EPS), hospitales, gestores farmacéuticos, así como a usuarios y pacientes, con el propósito de garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, resolver retrasos en la entrega de medicamentos esenciales, entre otros puntos.

La entidad hizo especial énfasis en la situación de los afiliados a Nueva EPS, asegurando que el panorama es particularmente delicado debido a las dificultades financieras que enfrenta esta entidad.

“Está situación es crítica, especialmente para los afiliados a la @NuevaEPS_ , entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada. Vemos con preocupación el embargo de las cuentas de @NuevaEPS_ porque complica aún más la situación de hospitales y dispensarios, y afecta gravemente la garantía del derecho a la salud”, se lee en el trino.

Aunque la Defensoría reconoció que la problemática impacta a todo el país, llamó la atención sobre la situación específica en departamentos como Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia, y Tolima, donde los efectos de la crisis serían especialmente sensibles para los usuarios del sistema.

Defensoría hace llamado a Ministerio de Salud por crisis en el país

Finalmente, la entidad dirigió un llamado al Ministerio de Salud para fortalecer los canales de comunicación y evitar declaraciones que, a su juicio, minimicen la gravedad del problema.

“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, a dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”, finalizó la Defensoría.