Ministerio de Salud amenaza con millonaria multa a Hospital Universitario de Santander

El Hospital Universitario de Santander se encuentra en el centro de una controversia con el Gobierno Nacional tras las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien amenazó con imponer una multa de 3.000 millones de pesos y una posible intervención de la institución si no formaliza a sus trabajadores en el plazo establecido.

El conflicto se intensificó durante la visita del ministro a Bucaramanga, donde se entregaron 30.000 millones de pesos al hospital.

"Este hospital tiene que formalizar, tiene cerca de 2.000 trabajadores y no tiene a nadie formalizado, entonces el propósito es que cumplan con eso, pero veo que no hay ningún interés por parte de la gerencia", declaró Jaramillo durante su visita a la institución.

Jaramillo también advirtió medidas drásticas: "Tenemos que intervenir en este hospital porque hay que cumplir las cosas, pero vamos a pedir que haya una intervención de este hospital para eso".

Según el Ministerio, los recursos entregados deberían destinarse a formalizar empleos, especialmente en programas de pediatría y ginecología que permanecen estancados.

La gerencia del Hospital Universitario de Santander rechazó estos señalamientos. Según los directivos, los 30.000 millones de pesos corresponden a deudas pasadas y no representan recursos frescos para la formalización laboral.

La institución manifestó su "total indignación" ante lo que calificó como declaraciones con "tinte político" por parte de los funcionarios del Gobierno Nacional.

El gerente del hospital señaló que se han presentado proyectos en mesas de concertación con los ministerios de Salud y Trabajo.

Entre las propuestas está la creación de una planta temporal de tres años, sujeta a la inversión del Gobierno Nacional. "Las dos decisiones son enmarcadas en los dos propósitos, en las dos variantes, que fueron presentadas desde el principio. La primera fue la planta temporal", explicó el directivo.

En un comunicado de prensa, el Hospital Universitario de Santander rechazó el tono utilizado por los dos funcionarios del Gobierno Nacional y ratificó su disposición al diálogo para resolver la situación de los trabajadores del centro médico más importante del nororiente colombiano.