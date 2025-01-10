Ultimátum de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para depurar la cartera vencida

La Corte Constitucional emitió una nueva decisión que pone en jaque al Gobierno en materia de salud. El alto tribunal le ha ordenado al Ministerio de Salud depurar la cartera vencida del sistema y le ha dado un plazo de dos meses para presentar una nueva propuesta de política nacional farmacéutica.

La Sala de Seguimiento de Salud ha estado monitoreando de cerca las medidas del ministerio para abordar la grave crisis del sector. En su más reciente auto, conocido por Noticias RCN, el tribunal establece un límite de tiempo para que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo resuelva la situación de la cartera vencida.

Los plazos para el ministerio

“Coordinar con el Ministerio de Hacienda y la Adres una estrategia para determinar, depurar y pagar la cartera vencida que se determine de conformidad con lo ordenado”, apunta el documento, que fija como plazo máximo el primer semestre de 2026.

Esta decisión se suma a un auto emitido la semana pasada, en el que la corte declaró un bajo cumplimiento en el acceso a medicamentos. El nuevo dictamen da al Ministerio de Salud dos meses para identificar a los actores del sistema que adeudan dinero y cuyas acciones afectan directamente a los pacientes.

Pacientes afectados por fallas en la entrega de medicamentos

La crisis en el sistema de salud colombiano ha dejado a muchos pacientes con enfermedades graves en una situación desesperada. “Hace tres meses y medio no nos entregan insumos y medicamentos que son de gran importancia para la salud de mi hija, como lo son las insulinas”, declaró Vanessa Andrade, mamás de una niña diagnosticada con diabetes.

Como parte de la solución, los magistrados Miguel Polo y Vladimir Fernández han establecido un plazo para que el ministerio diseñe un plan de mitigación para la dispensación de medicinas. Además, han solicitado un reporte de la cantidad de medicamentos desabastecidos a la fecha o en riesgo de estarlo.