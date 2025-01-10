CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Ultimátum de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para depurar la cartera vencida

Noticias RCN conoció un auto en el que el alto tribunal ordena depurar cuanto antes la cartera vencida.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
07:48 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Corte Constitucional emitió una nueva decisión que pone en jaque al Gobierno en materia de salud. El alto tribunal le ha ordenado al Ministerio de Salud depurar la cartera vencida del sistema y le ha dado un plazo de dos meses para presentar una nueva propuesta de política nacional farmacéutica.

Corte Constitucional declaró bajo cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos
RELACIONADO

Corte Constitucional declaró bajo cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos

La Sala de Seguimiento de Salud ha estado monitoreando de cerca las medidas del ministerio para abordar la grave crisis del sector. En su más reciente auto, conocido por Noticias RCN, el tribunal establece un límite de tiempo para que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo resuelva la situación de la cartera vencida.

Los plazos para el ministerio

“Coordinar con el Ministerio de Hacienda y la Adres una estrategia para determinar, depurar y pagar la cartera vencida que se determine de conformidad con lo ordenado”, apunta el documento, que fija como plazo máximo el primer semestre de 2026.

Esta decisión se suma a un auto emitido la semana pasada, en el que la corte declaró un bajo cumplimiento en el acceso a medicamentos. El nuevo dictamen da al Ministerio de Salud dos meses para identificar a los actores del sistema que adeudan dinero y cuyas acciones afectan directamente a los pacientes.

Pacientes afectados por fallas en la entrega de medicamentos

La crisis en el sistema de salud colombiano ha dejado a muchos pacientes con enfermedades graves en una situación desesperada. “Hace tres meses y medio no nos entregan insumos y medicamentos que son de gran importancia para la salud de mi hija, como lo son las insulinas”, declaró Vanessa Andrade, mamás de una niña diagnosticada con diabetes.

Cayó fábrica que adulteraba, envasaba y distribuía falsos medicamentos y suplementos deportivos
RELACIONADO

Cayó fábrica que adulteraba, envasaba y distribuía falsos medicamentos y suplementos deportivos

Como parte de la solución, los magistrados Miguel Polo y Vladimir Fernández han establecido un plazo para que el ministerio diseñe un plan de mitigación para la dispensación de medicinas. Además, han solicitado un reporte de la cantidad de medicamentos desabastecidos a la fecha o en riesgo de estarlo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Adultos mayores

Hogares inteligentes: aliados en el bienestar y la autonomía de los adultos mayores

Cuidado personal

Quemar leña en casa podría dañar los pulmones tanto como el cigarrillo, advierte un estudio

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría pide garantizar continuidad de los servicios de la Nueva EPS en el Cesar

Otras Noticias

Medellín

Siguen la pista de alias El Holandés, presunto líder de mafias internacionales en el Parque Lleras de Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez denunció que la zona se convirtió en epicentro de tráfico de drogas, armas y explotación sexual de menores.

Superintendencia Financiera

Compras con tarjeta de crédito darán 'respiro' al bolsillo de los colombianos: así será la tasa de usura en octubre

La Superfinanciera dio a conocer la tasa máxima que pueden cobrarle por compras con el plástico.

FC Barcelona

Barcelona vs. PSG: ¿dónde y a qué hora ver este miércoles la Champions League?

La casa de los famosos

Valentino Lázaro arremete contra Altafulla y revela detalles de la ruptura con Karina: “Deja de hacerte la víctima”

Artistas

Se reportó presunto dueño del predio en el que encontraron el Mercedes al que se subieron B-King y Regio. ¿Qué dijo?