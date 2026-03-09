¿Qué está haciendo Facatativá para evitar quedarse sin agua en 15 días?

Ubicado a poco más de una hora de la capital colombiana, Facatativá, con 168.471 habitantes, según proyecciones del Dane, se encuentra bajo alerta naranja.

Los embalses del municipio se encuentran a un 20% de su capacidad; lo que llevó a la diputada a la Asamblea Departamental de Cundinamarca, Nancy Patricia Gutiérrez, y al mismo alcalde a advertir que “podría quedarse sin agua en 15 días”, si no llueve.

Para hacer frente a los bajos niveles de sus cinco embalses que, actualmente, reúnen 200.000 metros cúbicos de agua, el municipio anunció una serie de medidas, entre ellas el racionamiento por zonas durante 12 horas. Sin embargo, no ha tenido el efecto esperado.

¿Qué está haciendo Facatativá para evitar quedarse sin agua?

En vista de que las lluvias podrían no presentarse en los próximos días y los hábitos de consumo podrían registrar cambios sustanciales, solo en el mediano plazo, el alcalde Luis Carlos Casas ha venido desarrollando una serie de acciones junto a empresas públicas de Cundinamarca.

Según su gerente, Jorge Machuca, se han tomado acciones inmediatas para atender la emergencia: “Hemos dispuesto dos dobletroques para hacer el suministro en diferentes sectores”.

Pero no es todo, se ha venido trabajando en rehabilitar el antiguo pozo de Guapucha. Y, en el mediano plazo, se va a desarrollar “un contrato de 2.000 millones de pesos de un pozo exploratorio, también en la zona de Guapucha (…) que tendrá que estar funcionando en noviembre”, mientras, el municipio trabaja en el proyecto Pozo San Rafael y el Pozo Cartagenita, para sumar 150 litros por segundo.

Fenómeno de El Niño ganará fuerza a finales de 2026:

Preocupa que, según la jefe de pronósticos y alertas del Ideam, Jennifer Dorado, los próximos días en el departamento de Cundinamarca se prevén precipitaciones, pero “muy localizadas” que, bajo ningún sentido, podrán considerarse “lluvias excesivas”.

Además, el fenómeno de El Niño podría ganar fuerza los próximos meses y alcanzar su máximo potencial a finales de 2026.

Sin embargo, Facatativá enfrenta problemas por desabastecimiento hace años. En 2015 se encontraba en una situación similar y en 2024 declaró la alerta roja por una reducción crítica en los niveles de agua en su represa; lo que, según Gutiérrez, podría ser por el crecmineto poblaciónal desmesurado en la Sabana.