CANAL RCN
Colombia

MinDefensa anuncia golpe de $20.000 millones a las disidencias de las Farc en el Cauca

El hallazgo de un megalaboratorio en El Tambo refuerza la ofensiva contra las finanzas de alias ‘Iván Mordisco’.

Pedro Sánchez ministro de Defensa
FOTO: Ministerio de Defensa

Noticias RCN

agosto 24 de 2025
02:34 p. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la destrucción de uno de los complejos de producción de cocaína más grandes descubiertos en Colombia en el último año, ubicado en zona rural de El Tambo, Cauca.

El operativo, ejecutado por Ejército, Policía y Fiscalía, permitió desmantelar una infraestructura criminal avaluada en más de 20.000 millones de pesos.

Golpe directo a las finanzas del narcotráfico

Según el ministro, este complejo estaba bajo control de la estructura ‘Carlos Patiño’, vinculada al máximo jefe de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’. Allí se producían hasta cuatro toneladas de cocaína mensuales con destino a Centroamérica, EE. UU. y Europa.

“Cada laboratorio destruido es menos droga en las calles y menos recursos para sostener la violencia de los grupos armados”, escribió Sánchez en su cuenta de X al destacar el operativo.

Más de una tonelada de cocaína incautada

Durante la intervención fueron decomisadas 1,1 toneladas de clorhidrato de cocaína listas para su distribución, además de tres toneladas líquidas en proceso y más de 5.000 galones de insumos químicos. El complejo contaba con 14 estructuras dedicadas a cristalización, almacenamiento y procesamiento.

El anuncio se enmarca en el Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, que busca desarticular las economías ilícitas en el sur del país. Con esta acción, las autoridades aseguran que se golpea de manera significativa la capacidad logística y financiera de las disidencias en el suroccidente colombiano.

