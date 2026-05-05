¿Cuántas finales de Champions tiene el Arsenal?

Arsenal clasificó a la final de la UEFA Champions League 2025/2026 tras vencer al Atlético de Madrid en semifinales, resultado que reactivó la pregunta sobre cuántas finales de Champions ha jugado Arsenal en su historia.

¿Cuántas finales de Champions League ha jugado Arsenal?

Con la clasificación a la edición 2025/2026, Arsenal disputará su segunda final de Champions League. El equipo inglés ya había alcanzado esta instancia en la temporada 2005/2006.

En aquella oportunidad, los ‘gunners’ cayeron 2-1 frente al FC Barcelona en el Stade de France, en París. Arsenal se había adelantado con gol de Sol Campbell, pero el conjunto español remontó con anotaciones de Samuel Eto’o y Juliano Belletti.

Hasta ahora, ese ha sido el único antecedente del club londinense en una final del máximo torneo de clubes en Europa.

¿Cómo llegó Arsenal a la final de la Champions 2025/2026?

Arsenal se convirtió en el primer finalista del torneo este martes 5 de mayo, luego de superar al Atlético de Madrid en la semifinal con un marcador global de 2-1.

El partido de vuelta, disputado en el Emirates Stadium de Londres, terminó 1-0 a favor del equipo inglés. El único gol del compromiso fue obra de Bukayo Saka, quien aprovechó un rebote del portero Jan Oblak para definir dentro del área.

El extremo de 24 años marcó al minuto 44 y se convirtió en la figura del encuentro, asegurando el regreso del Arsenal a una final de Champions League casi dos décadas después.

Arsenal vuelve a una final de Champions League con la oportunidad de conseguir el primer título europeo de su historia, tras haber perdido su única final previa en 2006.