Prueba de supervivencia de policías secuestrados por el ELN envía poderoso mensaje al presidente Petro

En las últimas horas se conoció una nueva prueba de supervivencia de los dos policías que permanecen secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca desde el pasado 20 de julio, en la vía que comunica a los municipios de Tame y Arauca.

Los uniformados identificados como el subintendente Frankie Hoyos y el patrullero Jordin Fabián Pérez fueron plagiados hace más de 270 días.

En el video que se reconoce como una prueba de vida, los agentes enviaron un contundente mensaje al Gobierno Nacional denunciando la falta de gestiones para su liberación.

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El poderoso mensaje de policías secuestrados al presidente gustavo Petro

Los uniformados completan más de nueve meses en cautiverio y este fue el mensaje que enviaron al presidente Gustavo Petro. El subintendente Frankie Hoyos, dijo en la grabación:

Señor presidente, llevamos ya más de nueve meses acá y no ha sido posible que usted haga las gestiones para nuestra liberación. Usted como presidente de la república, la constitución le da todas las herramientas necesarias.

El mensaje evidencia el deterioro emocional y la desesperación de los uniformados, quienes también manifestaron preocupación por sus familias, así lo indicó el patrullero Jordin Pérez:

Quiero decirle a mi familia que los amo mucho, que los adoro y le pido al gobierno nacional que a mi familia me la proteja, que no me la va a dejar botada, así como me tienen botado aquí.

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Así fue el secuestro de los policías Frankie Hoyos y Jordin Pérez por el ELN

El secuestro se produjo el 20 de junio en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela donde el ELN mantiene fuerte presencia.

Desde entonces, las familias de los policías han realizado múltiples llamados a las autoridades colombianas para que adelanten las negociaciones necesarias que permitan el regreso de los uniformados.

En este caso, el contenido del mensaje de la prueba de supervivencia refleja no solo la confirmación de vida de los policías, sino también un urgente llamado a la acción dirigido directamente al presidente de la República.