Tras 70 horas en UCI, tigrilla lanuda que rescataron en el cerro de las Tres Cruces falleció

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, compartió la noticia, lamentando el deterioro evidente que le habría causado estar en cautiverio por tiempo prolongado.

Foto: @FicoGutierrez
Foto: @FicoGutierrez

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
06:34 p. m.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) la muerte de la hembra de tigrillo lanudo que encontraron las autoridades con señales claras de maltrato en el Cerro de las Tres Cruces.

De acuerdo con el mandatario, “fueron más de 70 horas [las que estuvo] en UCI, con un equipo multidisciplinario que luchó hasta el último minuto”, pero el deterioro avanzado que evidenciaba un posible cautiverio prolongado terminó arrebatándole la vida.

Sin dientes, llena de parásitos y con desnutrición severa:

Recién el miércoles 18 de febrero, el mandatario explicó que la tigrilla fue encontrada con desnutrición severa, llena de parásitos y todo apunta a que le habrían cortado los dientes por la fuerza.

De inmediato, fue puesta bajo atención y protección del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre de Medellín.

Sus últimos días estuvo internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, bajo el cuidado de especialistas; sin embargo, la condición crítica en la que fue encontrada en uno de los cerros tutelares de la ciudad evitó que pudieran salvarla.

Alcalde Gutiérrez advierte que no es un tema menor:

Incluso antes de conocer el trágico desenlace de la tigrilla, el alcalde Federico Gutiérrez advirtió que no es un tema “menor: es un crimen contra la vida y contra nuestra biodiversidad. Nuestra fauna silvestre no está para el encierro ni para el tráfico ilegal. Cada animal que sacan de su hábitat debilita nuestros ecosistemas y afecta el equilibrio ambiental de la ciudad”.

Invitó a quienes tengan información sobre casos de maltrato y tráfico de fauna silvestre a denunciar a través de la línea de emergencias 123 y señaló que están detrás de los presuntos agresores de la tigrilla: “Aquí no toleramos el tráfico ni el maltrato de fauna silvestre. Vamos con toda contra quienes cometen estos delitos”.

