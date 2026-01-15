Antioquia no aplicará impuestos decretados en la emergencia económica

Antioquia anunció este 15 de enero que no aplicará, por ahora, el decreto expedido por el presidente Gustavo Petro que impuso una nueva carga tributaria durante la emergencia económica.

Antioquia no cobrará impuestos de la emergencia económica

Esto, al considerar que la medida vulnera principios constitucionales y representa un riesgo grave para las finanzas del departamento.

La decisión se tomó mediante la figura jurídica conocida como excepción de inconstitucionalidad, un mecanismo que permite a las autoridades abstenerse de aplicar una norma cuando existen serios indicios de que contradice la Constitución.

Según explicó la administración departamental, esta herramienta se activa cuando hay una amenaza inmediata de daño, en este caso por un cobro fiscal que podría resultar contrario a la Carta Política.

Desde la Gobernación se sostiene que la norma expedida por el Ejecutivo nacional afecta directamente la autonomía fiscal de las regiones, uno de los pilares del ordenamiento territorial colombiano.

En ese sentido, Antioquia considera que la Constitución le otorga a los entes territoriales instrumentos para defenderse frente a decisiones que excedan los límites legales y constitucionales.

Por otro lado, los análisis técnicos realizados por el departamento indican que la aplicación inmediata del decreto tendría un impacto desproporcionado sobre las finanzas públicas regionales, un daño que, según las autoridades, puede evitarse mientras la Corte Constitucional adelanta el control automático de legalidad sobre las medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica.

La administración departamental subrayó que la Constitución es la norma suprema del Estado y que ningún decreto ni ley puede estar por encima de ella.

En esa línea, cuestionó que el recaudo fiscal que busca el Gobierno Nacional no justifica el sacrificio que se trasladaría a los ciudadanos, especialmente cuando las medidas no superan los criterios de necesidad y finalidad que exige el orden constitucional.

Antioquia también advirtió que la declaratoria de urgencia por parte del Gobierno no puede convertirse en una autorización ilimitada para alterar el diseño del sistema tributario del país ni para desconocer los derechos y competencias de los territorios.