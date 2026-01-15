CANAL RCN
Colombia

Gobernadores y alcaldes piden suspender decreto de emergencia económica: carta de Asocapitales llegó a la Corte

En paralelo, la Federación Nacional de Departamentos adelantó una reunión este jueves con más de 16 gobernadores para analizar las finanzas regionales.

Noticias RCN

enero 15 de 2026
03:36 p. m.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) presentó ante la Corte Constitucional una carta en la que solicita la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio.

En la carta dirigida al magistrado Carlos Camargo, la organización argumenta que las motivaciones del Ejecutivo no cumplen con los requisitos constitucionales para activar un estado de excepción.

“No resulta constitucionalmente admisible que el Ejecutivo aplique este tipo de mecanismos excepcionales ante situaciones ordinarias o estructurales”, señala el documento firmado por Andrés Santamaría Garrido, director general de Asocapitales.

Argumentos de inconstitucionalidad

La asociación sostiene que los hechos invocados por el Gobierno, como el cumplimiento de sentencias judiciales, la ola invernal, la falta de aprobación de proyectos de financiamiento en el Congreso y las restricciones fiscales, no constituyen hechos sobrevinientes, sino obligaciones estructurales y permanentes del Estado.

“Las motivaciones que sustentan el Decreto 1390 de 2025 son abiertamente inconstitucionales”, advierte el escrito, al considerar que se trata de responsabilidades corrientes que deben resolverse con los mecanismos ordinarios previstos en la Constitución y la ley.

Gobernadores también se pronuncian

En paralelo, la Federación Nacional de Departamentos adelantó una reunión este jueves con más de 16 gobernadores para analizar las finanzas regionales en el marco del Decreto 1474 de 2025, que establece medidas tributarias derivadas de la emergencia económica.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció que en el encuentro se tomó la decisión de no llevar a cabo la implementación del decreto 1474. La Federación expedirá un documento oficial para respaldar la postura conjunta de los mandatarios departamentales, lo que refuerza la presión institucional frente a las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

