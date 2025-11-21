MinMinas firmó la resolución que estandariza las estaciones de carga para carros eléctricos en el país

La misma semana en la que el gigante estadounidense de carros eléctricos, Tesla, se incorporó al mercado colombiano, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, firmó una resolución que estandariza las estaciones de carga para este tipo de vehículos en el país.

Así lo anunció en declaraciones entregadas a los medios: “Se ha duplicado la llegada de carros eléctricos a nuestro país y eso implica un reto que es mejorar la infraestructura de carga. Esta resolución genera condiciones para que se estandarice la oferta, amplía la competencia y va a generar incentivos para que las personas que tienen hoy vehículos movidos por combustibles fósiles transiten a vehículos con energías limpias”.

¿Qué beneficios tendrá unificar las estaciones de carga para vehículos eléctricos en el país?

La resolución, que fue socializada a finales de octubre, establece que las estaciones de carga deben estar interconectadas digitalmente, para que los conductores en todo el país puedan verificar en tiempo real su ubicación, disponibilidad y precios.

Además, deberán contar con los conectores que más se utilizan a nivel global, se trata de los conectores del tipo 2 y CCS2 para facilitar el uso de las estaciones y lograr una transición energética justa y segura.

¿Qué pretende el Gobierno con la unificación de unidades de carga?

De acuerdo con el jefe de la cartera de Minas y Energía, “hoy el parque automotor del país se mueve, mayoritariamente, por combustibles fósiles, más o menos el 98%. Pero con esta decisión, y la llegada de empresas que confían en el país, vamos a tener más infraestructura de carga para todos los vehículos que ingresan de distintas partes del mundo”.

Con estaciones de carga unificadas el país avanzará hacia una movilidad sostenible a paso firme y los colombianos podrán acceder a los incentivos por la compra de carros eléctricos sin preocuparse sobre dónde podrán cargar su vehículo particular.