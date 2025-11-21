CANAL RCN
MinMinas firmó la resolución que estandariza las estaciones de carga para carros eléctricos en el país

Las estaciones deberán contar con el mismo tipo de conector y estar registradas, con actualizaciones en tiempo real, en la web.

noviembre 21 de 2025
05:23 p. m.
La misma semana en la que el gigante estadounidense de carros eléctricos, Tesla, se incorporó al mercado colombiano, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, firmó una resolución que estandariza las estaciones de carga para este tipo de vehículos en el país.

Así lo anunció en declaraciones entregadas a los medios: “Se ha duplicado la llegada de carros eléctricos a nuestro país y eso implica un reto que es mejorar la infraestructura de carga. Esta resolución genera condiciones para que se estandarice la oferta, amplía la competencia y va a generar incentivos para que las personas que tienen hoy vehículos movidos por combustibles fósiles transiten a vehículos con energías limpias”.

¿Qué beneficios tendrá unificar las estaciones de carga para vehículos eléctricos en el país?

La resolución, que fue socializada a finales de octubre, establece que las estaciones de carga deben estar interconectadas digitalmente, para que los conductores en todo el país puedan verificar en tiempo real su ubicación, disponibilidad y precios.

Además, deberán contar con los conectores que más se utilizan a nivel global, se trata de los conectores del tipo 2 y CCS2 para facilitar el uso de las estaciones y lograr una transición energética justa y segura.

¿Qué pretende el Gobierno con la unificación de unidades de carga?

De acuerdo con el jefe de la cartera de Minas y Energía, “hoy el parque automotor del país se mueve, mayoritariamente, por combustibles fósiles, más o menos el 98%. Pero con esta decisión, y la llegada de empresas que confían en el país, vamos a tener más infraestructura de carga para todos los vehículos que ingresan de distintas partes del mundo”.

Con estaciones de carga unificadas el país avanzará hacia una movilidad sostenible a paso firme y los colombianos podrán acceder a los incentivos por la compra de carros eléctricos sin preocuparse sobre dónde podrán cargar su vehículo particular.

