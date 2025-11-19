¿Cómo matricular su carro en Bogotá y qué beneficios recibe al hacerlo?

En Bogotá, cerca del 30% de los vehículos que transitan por la ciudad están matriculados en otros municipios.

Ante este panorama, la Administración Distrital hace un llamado para que los propietarios registren sus automotores en la capital o trasladen su matrícula.

La medida busca ordenar el parque automotor y fortalecer la gestión de movilidad en temporadas de alta demanda.

Beneficios por matricular el vehículo en Bogotá

La ciudad informó que quienes matriculen su vehículo en Bogotá, o hagan el traslado del registro, mantendrán beneficios directos:

Podrán movilizarse sin pico y placa los sábados, ya que la restricción aplicará únicamente a vehículos matriculados fuera de Bogotá.

Pagarán un valor menor por el Pico y Placa Solidario, debido a que el ajuste tarifario previsto para 2026 aumentará la tarifa para automotores registrados en otros municipios.

Los trámites se realizan sin intermediarios en la Ventanilla Única de Servicios (VUS), que actualmente cuenta con 19 puntos de atención en la ciudad.

Así se realiza la matrícula de un vehículo nuevo

El proceso puede hacerse directamente a través del concesionario donde se compra el vehículo o personalmente en la Ventanilla Única de Servicios.

RELACIONADO Así quedaría el valor del Pico y Placa Solidario con el aumento para vehículos no matriculados en Bogotá

Quien opte por la segunda opción debe seguir estos pasos:

Consultar requisitos en: https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/matricula.

Acudir sin cita a una sede de la VUS con la factura electrónica de venta y el manifiesto entregado por el concesionario. Allí se realizará la preasignación de la placa.

Pagar el SOAT y el impuesto del vehículo.

Agendar la cita en www.ventanillamovilidad.com.co en uno de los 19 puntos.

Presentarse a la cita con los requisitos exigidos:

Estar inscrito en el RUNT.

Estar al día en obligaciones tributarias.

Tener SOAT vigente.

No tener multas pendientes.

Llevar las improntas del vehículo tomadas por el concesionario.

Presentar el formulario de solicitud diligenciado.

Pagar la tarifa establecida, que para carros en 2025 es de $589.200.

Reclamar la licencia de tránsito y las placas en el punto donde se radicó el trámite.

El proceso puede comenzar virtualmente cargando la documentación y terminar de manera presencial en un punto de atención.

Beneficios adicionales para vehículos eléctricos e híbridos

Bogotá mantiene incentivos tributarios durante los primeros cinco años para vehículos de energías limpias:

60% de descuento en impuestos para vehículos eléctricos particulares nuevos.

70% de descuento para eléctricos nuevos de servicio público tipo taxi.

40% de descuento para híbridos eléctricos nuevos.

Exención total del pico y placa para eléctricos e híbridos.

Así se realiza el traslado de matrícula a Bogotá

Los propietarios que tengan su vehículo registrado en otro municipio pueden trasladar su matrícula siguiendo estos pasos: