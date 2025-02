Minsalud recusó a magistrado José Fernando Reyes, ponente de ordenes de UPC y presupuestos máximos

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo recusó al magistrado de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, ponente de dos fallos del tribunal al Ministerio de Salud.

El ministro aseguró, a raíz de una una entrevista que el togado dio a Noticias RCN, que el jurista no podría ser imparcial en las decisiones que tome frente a los varios procesos que el Ministerio tiene ante el mencionado tribunal.

Esta recusación ha sido calificada por muchos como una estrategia de dilación que se sumaría a las solicitudes de aclaración y nulidad de los fallos de la Corte respecto a los presupuestos máximos y el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Aunque en el alto tribunal se alistaba el fallo por el incidente desacato contra el ministro Jaramillo, este trámite se suspenderá mientras se resuelve la recusación.

¿Qué dicen los expertos sobre la recusación que ministro Jaramillo interpuso contra el magistrado Reyes?

Son varios expertos de distintos sectores, juristas y de salud, los que cuestionan las actuaciones del ministro Jaramillo pues cuestionan la posibilidad de que sea una estrategia para dilatar la acción de la justicia.

“Si viene cierto que son recursos legales y que se pueden presentar y adelantar también podrían estar entorpeciendo el cumplimiento de una orden”, aseguró el abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry.

Por otro lado, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria aseguró que se trata de una estrategia para hacer lenta la actuación del alto tribunal respecto a las diferentes órdenes que había dado por la UPC y de presupuestos máximos.

“No me queda ninguna duda que hay una estrategia legal perversa, la voy a llamar de esta manera, de dilación. Primero, el Ministerio pidió aclaraciones, después la nulidad y ahora recusa al magistrado José Fernando Reyes. Claramente esto no es casual”, dijo Gaviria.

Mientras tanto, los problemas financieros del sistema de salud se siguen acumulando. Los pacientes muestran su preocupación por esta situación de incertidumbre ante el aumento de la UPC, mientras sigue habiendo problemas de entrega de medicamentos, lo que está poniendo en riesgo a los pacientes.

Los procesos que tiene el Ministerio de Salud ante la Corte Constitucional

La Corte Constitucional tiene dos procesos respecto al Ministerio de Salud: los Autos 2049 de 2024 (Sobre presupuestos máximos) y 007 de 2025 (Sobre UPC).

Respecto a los presupuestos máximos, la Corte ordena el pago del ajuste de los presupuestos máximos de 2022. Para la UPC, el alto tribunal declaró la insuficiencia de la UPC del año 2024 y ordenó mesas de trabajo para su reajuste.