"Jamás se ha hablado de prohibir las plataformas": Mintransporte sobre proyecto de aplicaciones

El borrador de un proyecto de ley que pretende imponer sanciones para las plataformas de transporte en Colombia se ha situado en el centro del debate. Miembros del gremio han aludido a que solo en Bogotá hay más de 100.000 personas que tienen esta actividad económica como sustento.

Para conocer sobre la postura del Gobierno Nacional sobre este proyecto que sería presentado ante el Congreso, en Noticias RCN entrevistamos al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien dejó en claro que "jamás se ha hablado de prohibir las plataformas" y que más bien lo que se pretende es establecer una regulación para esta clase de aplicaciones.

¿Cuál es la postura del Gobierno sobre este tema?

Guillermo Reyes: Este es un debate al que este Gobierno no puede taparle la cara. Los gobiernos anteriores no han querido asumir como nosotros creemos que hay que hacerlo; un debate que hay que llevar al Congreso de la República en torno a cómo y quién presta el servicio público de transporte.

¿Se van a prohibir o no estas plataformas de transporte?

Guillermo Reyes: Jamás se ha hablado de prohibir las plataformas. Primero, porque la plataforma como tal es un tema a cargo del Ministerio de las TIC. Nosotros nunca hemos dicho que se vayan a restringir de ningún tipo. Lo que hemos señalado es que quien presta el servicio de transporte, sea de naturaleza privada o pública, tiene que hacerlo dentro de unos condicionamientos y unos requisitos que establece la ley.

Esa ha sido mi invitación para quienes han sido voceros de las plataformas, a los conductores de estas mismas aplicaciones, en el sentido de que dialoguemos a ver cómo formalizamos este servicio que hoy se presta sin cumplir los requisitos que para los demás establece la ley.

¿Eso quiere decir que ese borrador de proyecto que se conoció queda descartado? ¿Qué van a hacer con los taxistas?

Guillermo Reyes: El proyecto de ley es un borrador, aquí no hay un proyecto definitivo. Nosotros venimos trabajando en este tema de regular un régimen sancionatorio que es muy inexistente, muy precario. Que muchísimos superintendentes han querido llevarlo al Congreso de la República, no lo han abordado en todo lo que tiene que ver con ilegalidad, informalidad.

El proyecto de ley no prohíbe las plataformas en el servicio público de transporte, lo que establece son sanciones a quienes no cumplan con las normas vigentes. Llevamos tres meses trabajando en esto. La semana pasada, la superintendente se reunió con voceros de las plataformas.

El proyecto todavía está en construcción y yo dije ayer, y lo rectifico aquí en RCN, que estamos listos para sentarnos hoy con los representantes y conductores de las plataformas para discutir algunos términos del proyecto, pero es necesario llevar esto al Congreso. No prohibimos, buscamos formalizar este servicio dentro de las plataformas.

Siga leyendo: Esta es la multa que tendría que pagar por usar apps de movilidad con nueva reforma

Si usted dice que se va a reunir y se va a sentar a hablar con los taxistas, ¿cómo va a lograr conciliar entre los dos sectores?

Guillermo Reyes: Yo creo definitivamente que el diálogo es el camino, por eso le decía ahora en la madrugada a un sector de taxistas: me parece que llamar al bloqueo en los aeropuertos, no solo es una conducta típica, antijurídica y culpable, sancionada en el código 353A del código penal, sino que además ese no es el mecanismo y creo que el camino es abrir al diálogo.

Aquí están las puertas abiertas. Hoy voy a hablar con las plataformas. Le he dicho a los taxistas que hemos tomado la decisión de sentarnos a conversar, traigan propuestas y entre todos construyamos una. Es que aquí no puede haber exclusiones. Ese es el mensaje que tiene que quedar en claro.