Mintransporte se pronunció tras el caso de discriminación en Aeropuerto El Dorado

Se trata de una reconocida aerolínea que negó el abordaje de personas con discapacidad.

¿De qué se trata el caso de mujeres que denunciaron discriminación en el aeropuerto El Dorado?

A través de redes sociales, se viralizó un video en el que tres mujeres, Laurelin Alvarado, Aida Rodríguez y Christelle María Alvarado Rodríguez, quienes viajaban de Bogotá a Medellín, denunciaron que la aerolínea Wingo les impidió abordar el vuelo.

Según ellas, la razón del rechazo fue su condición física, ya que la empresa les exigió contar con un acompañante debido a que necesitaban asistencia para moverse por el pasillo del avión.

Veníamos super tranqui, veníamos bien de tiempo y nosotros somos muy independientes, viajamos solas, pero llegamos a Wingo y no nos dejan viajar porque nosotros no podemos andar sola porque necesitamos la asistencia de pasillo y ellos no nos pueden llevar hasta la puerta, comentaron las pasajeras.

Una de ellas incluso señaló que, a lo largo de su vida, había viajado sola en avión en varias ocasiones sin necesidad de ayuda, siendo completamente autosuficiente.

Este incidente provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su indignación y exigieron a las afectadas que denuncien formalmente a la aerolínea por lo sucedido.

Si nos pueden llevar, pero si hay alguien en el avión a cargo de nosotras, como si fuéramos unas niñas chiquitas. Como si las personas con discapacidad no fuéramos totalmente suficientes, expresó la usuaria.

Esto dijo el Ministerio de Transporte tras la denuncia

El Ministerio de Transporte se pronunció ante este hecho y comentó que le parece indignante la situación de lo que sucede en el país.

"El transporte no puede ser un privilegio, es un derecho. Las mujeres que hoy alzaron su voz merecen respeto y garantías para ejercer su movilidad en igualdad de condiciones", comentó María Fernanda Rojas.

Por el momento, la Superintendencia de Transporte abrió una indagación preliminar y el Ministerio convocó a una mesa técnica con varias entidades para revistar los protocolos de atención.

Además, anunció que se iniciarán investigaciones para esclarecer el caso y tomar las medidas correspondientes frente a la aerolínea involucrada, con el fin de evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.