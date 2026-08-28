La prueba reina del error por el que fue asesinado el empresario Gustavo Aponte

Son dolorosos los pormenores que se conocen sobre la muerte del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte, asesinado en Bogotá en febrero de este año.

Noticias RCN conoció la prueba reina presentada por la Fiscalía para demostrar que hubo una confusión por parte de los sicarios, quienes pretendían disparar a otro empresario a quien ya habían hecho seguimiento días antes.

La prueba reina de la Fiscalía

Los videos de las cámaras de seguridad conocidos por este noticiero muestran al empresario Gustavo Aponte vestido con una pantaloneta negra, chaqueta negra, guantes de entrenamiento y tenis color negro, ingresando al gimnasio a hacer su rutina.

En otro cuadro se ve otro hombre, vestido con una chaqueta negra, pantalón y tenis negros. Tiene la misma contextura física y el mismo corte de cabello que Aponte. Este es Olimpo Oliver Peñaranda, un empresario de oro que entró minutos después al mismo gimnasio en el norte de Bogotá.

Si comparamos las imágenes, las diferencias entre ambos son casi imperceptibles. Las dos fotos corresponden al 11 de febrero de 2026 cuando se cometió el crimen.

Además, están los videos de cámaras de seguridad que detallaron el ataque con arma de fuego que dejó dos víctimas mortales y un esquema de escape de la banda sincronizado con motocicletas, vehículos y hombres vigilando. Estas pruebas son determinantes para las 3 órdenes de captura que ya solicitó la Fiscalía.

Para la fiscal del caso, el sicario identificado como Isaac Daniel Rodríguez García confundió a Gustavo Andrés Aponte con Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, quien era la persona que había sido objeto de las actividades previas de seguimiento y vigilancia.

Detalles de las audiencias de alias Tony

Noticias RCN también tuvo acceso a las audiencias del primer capturado por este caso. Se trata de Leonel Llanos, alias Tony, quien se declaró inocente de homicidio y porte ilegal de armas.

De acuerdo con la fiscal Elsa Cristina Reyes, Llanos participó en el seguimiento y vigilancia de Oliver, así como en la articulación de medios logísticos para perpetrar el ataque.

Fue él quien transportó al sicario que acabó con la vida del empresario en una moto de placas XCC62G desde una barbería llamada ‘Vikings’ hasta el norte de Bogotá.

El ene investigador también detalló que al menos 8 miembros de la banda crearon un grupo de WhatsApp llamado ‘gladiadores’ para perpetrar el crimen.

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“Isaac Daniel Rodríguez García confundió a Gustavo Andrés Aponte con Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, quien era la persona que había sido objeto de las actividades previas de seguimiento y vigilancia”, insistió la fiscal.

La juez de garantías declaró legal la captura y la imputación y la próxima semana será la solicitud de medida de aseguramiento contra alias Tony.