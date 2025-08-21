CANAL RCN
Explosión en Cali: Segundo camión con cilindros bomba cerca de base aérea no logró detonar

El plan terrorista incluía la detonación de múltiples explosivos frente a la Escuela de Aviación Marcos Fidel Suárez, pero un segundo vehículo no logró detonar.

agosto 21 de 2025
08:01 p. m.
Un atentado terrorista sacudió a Cali dejando un saldo de heridos y fallecidos frente a la Escuela de Aviación Marcos Fidel Suárez.

Gobierno decretaría estado de conmoción interior tras atentados en Cali y Amalfi
Lo que se sabe sobre la grave explosión en Cali

Sin embargo, la tragedia pudo haber sido aún peor, según revelaron las autoridades tras el descubrimiento de un segundo vehículo cargado con explosivos.

El primer ataque ocurrió cuando un camión bomba explotó en la carrera octava, frente a la base aérea. Poco después, las fuerzas de seguridad hallaron un furgón abandonado en las cercanías, cargado con cilindros bomba que no llegaron a detonar.

“Muchachos, vean los cilindros que no alcanzaron a estallar. Estos son los cilindros", señaló un testigo en el lugar.

Los artefactos explosivos fueron acondicionados de manera artesanal en la carrocería del vehículo, amarrados con sogas a una estructura de hierro diseñada por los atacantes y apuntando hacia la base aeroespacial.

Expertos en explosivos indicaron que los cilindros encontrados son de 100 libras y podrían contener otros de 20 libras en su interior.

“Donde salgan esos seis cilindros, acaban casi con medio barrio, porque la cantidad y la onda expansiva es un radio de unos 500 o 1.000 metros en la frente”, explicó un especialista.

La gravedad del atentado frustrado se hace evidente al considerar el potencial destructivo de estos explosivos.

Las autoridades acordonaron rápidamente la zona tras detectar el segundo vehículo cargado con explosivos. Se espera que en las próximas horas se inicie un consejo de seguridad para evaluar la situación y tomar medidas.

Video | Testigos y sobrevivientes describieron el horror del cruel atentado en Cali
Capturan a dos personas por explosión en Cali

Mientras tanto, la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca se encuentran conmocionados por este acto de violencia. Los vehículos afectados por la explosión inicial permanecen en el lugar.

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables de este ataque terrorista y determinar los motivos detrás de esta acción. Hasta el momento se sabe que hay dos personas capturadas.

