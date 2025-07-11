Monos titís están sufriendo descargas eléctricas por falta de pasos de fauna en Villavicencio

En Villavicencio, la presencia de monos tití en zonas urbanas se ha vuelto cada vez más frecuente.

Estos animales, que habitan en los bosques que aún sobreviven dentro del casco urbano, se enfrentan a una fragmentación de su hábitat natural.

Es decir, el avance de nuevos conjuntos residenciales y obras civiles que reducen las áreas verdes, forzando a los primates a desplazarse entre árboles aislados o estructuras artificiales.

Sin embargo, la falta de suficientes pasos de fauna ha generado una situación crítica.

Monos titís están sufriendo descargas eléctricas en Villavicencio

La plataforma por los animales ALTO denunció públicamente que la expansión urbana en Villavicencio está poniendo en riesgo la vida de los monos tití, una especie que ha tenido que adaptarse a entornos cada vez más hostiles. En su cuenta de X, la organización escribió:

En Villavicencio, la expansión urbana está afectando a los monitos, que deben usar los peligrosos cables eléctricos para evitar ser atropellados y terminan así. Ojalá el alcalde Alex Baquero instalara más pasos de fauna en vez de dedicarse a armar cabalgatas.

Según la denuncia, los monos están siendo electrocutados al intentar cruzar por los cables de electricidad, una conducta que han adoptado ante la falta de alternativas seguras.

Algunos ejemplares han caído a las carreteras tras recibir descargas, mientras que otros han resultado heridos sin posibilidad de moverse.

¿Qué ha pasado con los pasos de fauna instalados en Villavicencio?

En varios sectores de la ciudad se habían instalado pasos de fauna para facilitar el tránsito de estos animales entre las zonas boscosas, pero las fuertes lluvias de los últimos meses provocaron la caída de uno de los puentes, lo que ha empeorado la situación.

Desde entonces, los primates se ven obligados a atravesar sectores urbanos expuestos a riesgos eléctricos y vehiculares.

Vecinos de la zona aseguran que han intentado contactar a las autoridades ambientales y a la Alcaldía, pero que hasta ahora “nadie ha hecho nada”.

Pero ahora, la indignación creció luego de la difusión de un video que muestra a un mono tendido en el suelo, aparentemente paralizado tras recibir una descarga eléctrica. En las imágenes se observa cómo un hombre intenta auxiliarlo, pero el animal apenas puede reaccionar.

Por el momento, y ante tal situación, la recomendación de los ambientalistas es clara: si ve animales silvestres heridos, no se debe intentar manipularlos directamente y se debe reportar el caso a las entidades ambientales competentes.