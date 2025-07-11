CANAL RCN
Siete personas resultaron hospitalizadas tras abrir un paquete "sospechoso" en una base de EE. UU.: ¿qué se sabe?

El sobre además contenía propaganda política.

Paquete sospechoso
Foto: Freepik

noviembre 07 de 2025
04:18 p. m.
Una alarma de seguridad se activó este viernes en la Base Aérea Andrews, una de las instalaciones militares más importantes de Estados Unidos y punto clave para los desplazamientos del presidente y altos funcionarios del gobierno.

La emergencia se desató luego de que un trabajador abriera un paquete sospechoso que contenía un polvo blanco de origen desconocido.

Siete personas resultaron hospitalizadas tras abrir un paquete "sospechoso" en EE. UU.

De inmediato, varias zonas de la base fueron evacuadas y se activaron los protocolos de emergencia ante un posible riesgo químico o biológico.

Siete personas que se encontraban en el área tuvieron que ser trasladadas a un hospital cercano tras presentar síntomas como dolor de cabeza y malestar general.

Horas después, los equipos especializados en materiales peligrosos (HAZMAT) determinaron que la sustancia no era tóxica ni representaba una amenaza inmediata para la salud. Sin embargo, el hecho no fue tomado a la ligera.

¿Qué contenía el paquete sospechoso entregado en una base de EE.UU.?

La Base Aérea Andrews confirmó que el paquete contenía además propaganda política, lo que abrió una nueva línea de investigación sobre la intención detrás del envío.

CNN, citando a dos fuentes cercanas al caso, informó que los investigadores aún no logran identificar la naturaleza exacta del polvo encontrado.

Las autoridades mantienen bajo reserva el tipo de mensajes políticos que acompañaban el sobre, mientras la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea asumió el manejo del caso.

¿En dónde fue entregado el paquete sospechoso?

La Base Aérea Andrews, ubicada a pocos kilómetros de Washington D. C., ha sido escenario de operaciones presidenciales y vuelos de Estado por décadas.

De hecho, apenas un día antes del incidente, el presidente Donald Trump había aterrizado allí procedente de Florida, tras asistir a un foro empresarial.

Por ahora, las autoridades continúan analizando el contenido del sobre y su procedencia, mientras la base mantiene un estricto control en sus accesos.

