A plena luz del día y frente a su grupo de amigos fue secuestrado en el departamento de Cesar, el reconocido comerciante y ganadero de 68 años, Juan Salazar Romero.

En videos de las cámaras de seguridad instaladas en el sector se ve el momento en el que hombres armados con fusil bajan de una camioneta blanca, lo abordan y amenazan, para obligarlo a abordar el vehículo.

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“El Cesar no puede seguir secuestrado por la delincuencia. Es inadmisible que hombres armados, con fusiles, se movilicen libremente por nuestras vías”, advirtió el vocero de la asociación de víctimas Tierra y Paz, Farid Ortiz.

Según testigos, el secuestro ocurrió frente al negocio de Salazar, pero nadie pudo actuar debido a que, al menos tres de los secuestradores, iban armados con fusil.

Un nuevo golpe para la familia Salazar en el departamento del Cesar:

El secuestro del ganadero representa un nuevo golpe para la familia Salazar. En 2025, su hija, la expersonera de Tamalameque Yennis Salazar, estuvo en manos del ELN durante nueve meses.

Integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General lograron rescatarla en una operación conjunta, realizada en medio de la estrategia 'Thor'.

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Sin embargo, entre febrero y noviembre, la familia vivió un infierno, entre amenazas y exigencias del grupo criminal.

“No pedimos un favor. Exigimos el derecho fundamental a la vida y a la libertad. Juan Salazar Romero debe regresar sano y salvo ya”, insistió el representante de la asociación de víctimas Tierra y Paz. Para dar con su paradero, las autoridades activaron un plan candado.