Asesino de un adolescente de 16 años en un montallantas cayó cuando intentaba escapar

En las últimas horas, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario al presunto asesino de un menor de 16 años, en Neiva, Huila.

El crimen ocurrió el pasado 7 de octubre en un montallantas del barrio Diego de Ospina, donde, según la investigación de la Fiscalía, el hombre habría disparado en repetidas ocasiones contra el adolescente, ocasionándole la muerte en el lugar.

La Fiscalía imputó al presunto asesino los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La reacción del presunto asesino de adolescente en montallantas

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, en la audiencia de imputación de cargos, donde tras la lectura de los cargos que se le acusan, se le cuestionó su responsabilidad en los hechos, a lo que respondió:

No acepto.

Aunque el presunto autor material del asesinato del adolescente no aceptó los delitos imputados, le fue dictada medida de aseguramiento en centro carcelario.

Así cayó el señalado asesino de un menor dentro de un montallantas

El hombre fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía en el barrio Ventilador, pocas horas después del ataque, cuando presuntamente intentaba escapar.

En su poder se encontró un arma de fuego con su respectiva munición, la cual habría sido utilizada en el crimen.

Los investigadores indicaron que la captura fue posible gracias a la rápida reacción de las patrullas del cuadrante, que activaron un plan candado en la zona sur de Neiva tras conocer el reporte del homicidio.