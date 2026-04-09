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Inician intervenciones en importante terminal de transporte en Bogotá: ¿cuáles serán los cambios?

Las operaciones buscan mejorar las instalaciones y la accesibilidad para todos los viajeros.

Foto: AFP
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Noticias RCN

septiembre 04 de 2026
10:27 a. m.
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Con el objetivo de crear mejores espacios y optimizar el acceso para todos los viajeros de la capital, autoridades confirmaron nuevas intervenciones en la Terminal del Sur.

Durante este proceso se realizarán distintas adecuaciones como rampas, entre otros importantes cambios para potenciar la movilidad de todos los ciudadanos.

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¿Cuáles serán los cambios en esta terminal?

Según la Alcaldía de Bogotá, ya inició el proceso de adecuación dentro de esta terminal para modernizar la rampa y los ascensores de la sede sur. Dentro de las actividades programadas, que iniciaron el pasado 2 de septiembre, se contempla que la rampa del primer piso permanecerá cerrada por un periodo aproximado a los dos meses durante el desarrollo de las obras.

Pese a que las autoridades hicieron énfasis en que la operación de esta terminal continuará con total normalidad, se tiene previsto que algunas de estas mejoras dentro del ascensor prioritario, ubicado en la sala de espera, se entreguen en el 2027.

Los usuarios tendrán algunas modificaciones en el acceso a la terminal. El ascensor para usuarios continuará habilitado, dando prioridad a personas con discapacidad o movilidad reducida, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas que se movilicen con bebés o niños pequeños.

Por su parte, los comerciantes podrán utilizar los ascensores de carga para los desplazamientos de insumos y productos, mientras que los Técnicos de Operación estarán acompañando y orientando el tránsito por las rutas establecidas para llegar a las plataformas de descenso según el protocolo definido.

“La Terminal de Transporte de Bogotá agradece a colaboradores, usuarios, comerciantes y empresas transportadoras atender las indicaciones del personal encargado y contribuir a que este proceso se desarrolle de manera segura y ordenada”, asegura la entidad.

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¿Por qué se hacen estas modificaciones?

Dichas intervenciones hacen parte de la modernización establecida para esta importante terminal de transporte que busca construir espacios más accesibles, funcionales y seguros para todos los viajeros.

Dentro de las recomendaciones para los usuarios se estableció que estos deben seguir las indicaciones del personal, utilizar las rutas establecidas y cooperar para mantener una circulación segura y ordenada.

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