Encuentran sin vida a ciudadano argentino que fue reportado como desaparecido en Medellín

Pablo Emilio Carrizo, ciudadano argentino de 46 años, que se encontraba trabajando en Medellín como consultor gastronómico, fue reportado como desaparecido desde el pasado 20 de agosto después de haber estado en un hotel de El Poblado y que debía dirigirse a Cartagena. La denuncia la hizo su exesposa, con quien tenía una hija y alertó a las autoridades después de que el fallecido dejara de responder su teléfono celular para comunicarse con su hija, algo que ella consideraba anormal.

Este 4 de septiembre se confirmó el hallazgo del cuerpo de Carrizo entre los municipios de Buenavista y La Apartada en la carretera que comunica a Antioquia con Montería. Según reportes, el cuerpo fue encontrado después de que el vehículo en que se movilizaba fue encontrado en la vía.

¿Qué dicen las autoridades?

El siniestro vial fue recientemente confirmado y las autoridades iniciarán una investigación para saber si se trató de un fatal accidente de tránsito y si el automóvil presentaba alguna falla técnica.

A través de X, el secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, Carlos Alberto Arcila, confirmó el fallecimiento de Pablo Emilio después de haber informado en horas previas que se había activado la ruta de búsqueda y solicitando la colaboración del alcalde Federico Gutiérrez.

¿Quién era Pablo Emilio Carrizo?

El argentino era conocido por su trayectoria como bartender y asesor hotelero; trabajaba como embajador de la 'World Class Competition Colombia' y, debido a sus compromisos laborales, solía estar mucho tiempo en el país.

Además de su trabajo en Colombia, gestionaba y asesoraba diferentes establecimientos de entretenimiento en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Venezuela y España. Colegas de diferentes sectores manifestaron sus condolencias por la muerte del empresario.